Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise Pipitone (la bimba di Mazara del Vallo scomparsa nel nulla 18 anni fa) è tornato a farsi sentire sui social: sfruttando il suo seguito profilo Facebook ha lanciato un appello. Il suo obiettivo è trovare un lavoro che possa assicurare a lui e alla famiglia il necessario per vivere e per portare avanti le ricerche di Denise Pipitone. Ha sempre lavorato a Mazara del Vallo e ha sempre fatto l’autista, ma è disposto a fare altri lavori pur di trovare un altro impiego.

“Sono in cerca di un lavoro – scrive Pulizzi -. La mia professione è autista di autobus, ma cerco anche qualche altro lavoro che sia adeguato alla mia persona e che mi faccia vivere possibilmente più sereno. In un paese civile nessun essere umano dovrebbe elemosinare i propri diritti, un lavoro per vivere dignitosamente. Non ho mai avuto delle grandi pretese ho solo chiesto più volte di considerare la mia situazione sulla base delle mie evidenti necessità”.

Pietro Pulizzi cerca lavoro, Autolinee Toscane propone l’offerta

Pulizzi ha anche aggiunto di non essersi mai allontanato dalla Sicilia per i motivi legati alla scomparsa della figlia Denise Pipitone: “Da sempre, ho lavorato senza risparmiarmi, le mie mansioni svolte le ho portate avanti con assoluto impegno e dedizione e di questo molti non possono che confermare. A causa delle mie esigenze familiari inerenti a indagini, processi ecc… ho sempre preferito non allontanarmi dalla mia città (provincia). Adesso però, se sarà strettamente necessario valuterò anche per un trasferimento lavorativo purché mi venga assicurato un impiego valido e risolutivo che adibisca alle nostre esigenze. Non sono più un giovincello ed è anche per questo che ogni singola proposta verrà attentamente da me valutata”.

C’è chi ha già accolto l’appello social di Pietro Pulizzi. Si tratta dell’Azienda Autolinee Toscane: “La possibilità di candidarsi come autista è sempre aperta, invitiamo il signor Pulizzi a farlo tramite il nostro portale, che velocizza le procedure. Autolinee Toscane ha da tempo avviato una campagna straordinaria di assunzioni per coprire la deficienza cronica locale e nazionale degli autisti nel tpl e le candidature per lui, come per chiunque voglia, sono sempre possibili”.

“Abbiamo avviato anche progetti specifici per chi ha già la patente D e deve però prendere il Cqc, necessario per guidare i mezzi di tpl, oltre alle nostre “Accademie” per prendere entrambi, venendo subito assunti per studiare – conclude l’azienda -. Il ruolo dell’autista è fondamentale per la qualità del trasporto per i cittadini e per la transizione ecologica”.