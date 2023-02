Continua a far discutere la foto che da qualche giorno circola sui social ritraendo un cavallo affacciato sul balcone di un’abitazione del Rione Parco, ad Avellino, in Campania. Nelle immagini è possibile vedere il cavallo posizionato in modo ambiguo, ad esempio con la testa fuori dalla finestra e in controluce.

Le immagini dell’animale confinato in uno spazio microscopico sono diventate virali. Il caso è arrivato all’attenzione del deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha scritto un post contro la persona che avrebbe rinchiuso l’animale nella veranda coperta di casa. “Mi hanno segnalato da più parti una vicenda, postata sui social da ‘Welcome to favelas’, che avrebbe dell’incredibile”, scrive il deputato.

Cavallo sul balcone di una casa ad Avellino: svelato il mistero

“Ad Avellino, nel rione Parco, da giorni un uomo terrebbe un cavallo in una veranda, sia di giorno che di sera. Una cosa assurda, immorale e totalmente folle. Abbiamo immediatamente chiesto al sindaco Gianluca Festa di effettuare un sopralluogo in zona per verificare se quanto denunciato corrisponde alla realtà dei fatti”, si legge ancora nel post di Francesco Emilio Borrelli.

“Alle 16:30 di domenica il cavallo sembra non esserci, pur essendoci una sagoma sospetta. Per questo abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti, anche alle autorità, per andare in fondo a questa storia e capire se il cavallo è o è stato effettivamente lì, o se invece si è trattato solo di un fotomontaggio. Continueremo a seguire la vicenda”, conclude il deputato.

La foto del cavallo sul balcone è diventata virale, ma sono bastate poche ore per svelare l’arcano. Come molti sospettavano, non si tratta di un animale vero ma di un finto cavallo da giostra. Anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa si è recato sul posto e ha confermato che si trattava solo di un gioco, un cavallo di plastica proveniente da una vecchia giostra.