“Correte subito”. Nota qualcosa di strano sul balcone del vicino e chiama i carabinieri: la scoperta è da brividi (FOTO)

Scenario choc, scoppia la protesta in città. La vicenda è avvenuta a Firenze ed è stata resa nota in seguito alla denuncia di un residente che ha provveduto a pubblicare video e foto sul social. La denuncia è poi giunta al segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista e questo è stato il risultato. La situazione.

Carcasse di animali appese al balcone. Sembra surreale eppure tutto è realmente accaduto a Firenze in via Ferrarin, nella zona di Peretola. Le carcasse, ridotte in pezzi, sono state letteralmente stese alla luce del sole per essiccarle, ma lo scenario sotto gli occhi dei residenti non è stato accettabile e un cittadino ha così denunciato sui social l’accaduto, lasciando che la voce girasse velocemente fino a giungere alle orecchie del segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.

Leggi anche: “Fermi, aprite quel sacco”. Choc all’obitorio, ecco chi c’era dentro. La scoperta tra i cadaveri





Carcasse di animali appese al balcone: “Fuori luogo e inquietante”

Questo il comunicato reso noto attraverso la pagina social del partito: “Reputiamo assolutamente fuori luogo e inquietante quanto accaduto nel territorio cittadino di Firenze. Precisamente in uno stabile situato nella zona di Peretola: qualcuno, infatti, ha avuto la triste e illogica idea di appendere al suo balcone alcune carcasse di animali non meglio identificati: un quadro imbarazzante e grave, facilmente visibile dalla sottostante strada”.

“Sinceramente ignoriamo le cause specifiche di questo gesto, contrario comunque al buongusto e al buonsenso, ma lo condanniamo senza ‘se’ e senza ‘ma’”. E ancora: “Per questa ragione, Rivoluzione Ecologista Animalista e il coordinatore nazionale Rita Bruno hanno avvertito le autorità competenti, attraverso una denuncia-esposto al fine di verificare se ci siano stati maltrattamenti a danno di animali e se siano state rispettate tutte le opportune e necessarie norme igienico-sanitarie”.

Il comunicato si è poi concluso con queste parole: “Purtroppo segnalazioni di questo genere giungono al nostro partito da ogni parte d’Italia, dunque ci preme evidenziare pubblicamente questi episodi inquietanti affinché non accadano più, a tutela degli animali e dei cittadini”. Non resta che rimanere aggiornati sulla vicenda e sulla sue evoluzioni.