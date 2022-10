Nuovo bonus da 800 euro per alcune categorie di genitori: requisiti e come funziona

Bonus fino a 800 euro per i genitori divorziati, ecco le regole per ottenerlo. Il decreto è stato pubblicato lo scorso 26 ottobre sulla Gazzetta ufficiale con la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”. Ad aver diritto al bonus sono i genitori separati o divorziati che devono provvedere al mantenimento dei figli conviventi minorenni o maggiorenni con handicap grave.



E che non hanno ricevuto l’assegno a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Per accedere al bonus è necessario avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui si chiede il sostegno. Altrimenti si deve dimostrare di aver avuto un calo del reddito di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Inoltre, il bonus sarà erogato esclusivamente ai genitori che, tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto solo parzialmente.



Sarà mediante il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia che si potrà inviare domanda per accedere al bonus riconosciuto ai genitori separati e divorziati. Nella domanda bisognerà specificare l’importo dell’assegno di mantenimento e l’ammontare delle somme non versate all’ex coniuge.Ai fini della valutazione delle domande il Dipartimento verificherà il rispetto dei requisiti reddituali.



Mediante l’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate, e l’importo dell’assegno di mantenimento rivolgendosi agli uffici giudiziari. Si attende quindi che venga lanciata la relativa piattaforma e, intanto, il decreto attuativo aiuta a capire quali sono i documenti necessari.

