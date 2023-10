Benzina, diesel, luce e gas: rischio stangata d’autunno. Un film già visto nei mesi successivi lo scoppio del conflitto in Ucraina con fluttuazioni fuori controllo di greggio e gas naturale. Per la famiglia tipo, quattro persone, gli aumenti furono pari a 1500 euro annui (2022). Rincari ai quali aggiungere quelli che hanno interessato i beni alimentari, cresciuti con picchi del 14 per cento in alcune province dell’Italia centrale. L’effetto primario è stato un impoverimento delle famiglie che hanno riscontrato un calo importante del potere d’acquisto.

Quando la tempesta non è ancora passata, l’inflazione rallenta su base nazionale ma continua a fare molto male alle famiglie, ecco che un altro uragano bussa alla porta legato alle possibili evoluzioni, ad una escalation, del conflitto tra Hamas e Israele. Nel caso in cui la guerra dovesse allargarsi il conto potrebbe essere salatissimo.





Bollette luce e gas, rischio aumento i prezzi per la guerra in Israele

Per ora, è bene tranquillizzare tutti, questo rischio non sembra imminente. Gli esperti di Goldman Sachs ritengono “improbabile un effetto immediato di grande portata a breve termine”. Se però la guerra si allargasse al Golfo Persico, per Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, il rialzo dei prezzi potrebbe essere “senza fine” con ipotesi estreme di 150 dollari al barile di greggio e di 2,5 euro al litro di benzina”.

Scrive Libero come il Codacons avrebbe già fatto delle stime. Così come Assoutenti che ha diffuso una simulazione su quelli che potrebbero essere i primi effetti bellici sul fronte delle forniture energetiche. “L’aumento del gas verificatoso ieri per una veloce escalation della guerra in Israele potrebbe portare a un incremento medio delle tariffe del 15% per la luce e per il gas”.

Tradotto in euro: “porterebbe la bolletta dell’energia elettrica a crescere di 115 euro annui a famiglia rispetto alle attuali tariffe, portando la spesa della luce a quota 879 euro. La bolletta del gas salirebbe invece a 1.526 euro annui a nucleo, con un incremento di 199 euro annui. Per capirci si tratta di un mega rincaro tra luce e gas di ben 314 euro annui a famiglia con una spesa totale per le forniture energetiche che volerebbe a quota 2.405 euro l’anno a nucleo familiare”.