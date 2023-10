Massimo Giletti, la voce girava da tempo ma oggi abbiamo la conferma. Ricordiamo che durante la scorsa stagione televisiva il giornalista e conduttore aveva visto la sospensione improvvisa del suo programma Non è l’Arena, in onda su La7. Il pubblico era rimasto sorpreso e dopo un giorno di assoluto silenzio, lui aveva deciso di parlarne su RTL 102.5 con Luigi Santarelli: “Vorrei dire tante cose e verrà il giorno in cui potrò dirle. In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata”.

“L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori. Ho un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio“. E infine “per rispetto dell’azienda per cui ho lavorato non posso dire altro, se non ringraziarla per ciò che mi ha fatto fare in questi ultimi anni”. Durant era presentazione del palinsesto di La7, l’editore ha parlato anche di Massimo Giletti, che non è stato riconfermato.

Leggi anche: “Nuovi concorrenti”. GF, la notizia è di quelle boom: dopo tanto parlare, arriva da Signorini in persona





Massimo Giletti, la notizia ora è ufficiale

“Per me siamo in buonissimi rapporti, eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto”, le parole dell’editore sul giornalista. Che, dopo il divorzio con La7 torna ufficialmente in Rai.

Ne ha dato notizia l’amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergio: “C’è molta mobilità nel sistema tv, dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti”, ha detto intervenendo a Ceo For Life 2023. E lo stesso conduttore ha voluto scherzare sul suo ritorno in Rai con un video social di Fiorello in cui è vestito da operaio, all’opera nella costruzione del glass di “Viva Rai2” che ripartirà a novembre..

“Torno in Rai ripartendo dal basso – ha scherzato Massimo Giletti – Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso’”. “Ecco, ma reiniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti”, conclude il giornalista, dando appuntamento al 6 novembre, quando il morning show di Fiorello tornerà in onda alle 7 su Rai2.