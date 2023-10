Il Grande Fratello di Alfonso Signorini non deluderà le aspettative dei telespettatori. Lo sta già facendo. Per esempio nell’ultima puntata andata in onda è scattata la proposta a Jane Alexander di diventare una concorrente. E chi se l’aspettava? A giudicare dalla sua reazione nemmeno lei. Il colpo di scena è arrivato lunedì sera dopo il confronto, accesissimo, con Beatrice Luzzi. Il conduttore ha chiamato la sua ospite vip nel confessionale e a quel punto ha proposto all’attrice di entrare nella Casa.

Jane Alexander, emozionata, ha affermato: “Ma ti devo rispondere adesso? Guarda che due rosse cattive in una casa non le avete mai avute. Sto tremando”, la risposta di Jane Alexander, spiazzata ma anche emozionata per quell’invito. Nei prossimi giorni, dunque, deciderà se accettare la proposta di diventare una concorrente ufficiale. Il pubblico di Canale 5 incrocia le dita perché convinto che il suo arrivo potrebbe dare una scossa agli equilibri della Casa.

“Succederà presto”. GF, arriva la conferma di Signorini

Ma allo stesso tempo il pubblico può dormire sonni tranquilli perché, oltre all’ingresso già annunciato di Mughini, ci saranno new entry nel cast. È Alfonso Signorini in persona a confermarlo sulle pagine di Chi rispondendo ad alcune sue lettrici. Ed evidentemente fan del GF: “Seguiamo il Grande Fratello condotto dal nostro amatissimo direttore Alfonso Signorini e dalla nostra amata Cesara, bravissima psicologa, e dalla bellissima e simpatica Rebecca”, esordisce il gruppo.

“Noi siamo fan di Beatrice Luzzi, una donna colta, poco affettuosa con chi la critica. Alcuni pessimi ragazzotti e ragazzotte formano i gruppi per offendere lei, una signora di 52 anni, con offese terribili e non accettabili, come quelle di Massimiliano Varrese, un uomo quasi cinquantenne che si permette di esprimersi con una cattiveria disumana. Lui sarebbe da squalifica, ma nessuno lo riprende e per questo siamo basite”, concludono.

Quindi la risposta del conduttore che, per la gioia del pubblico ma forse meno per gli inquilini, conferma l’ingresso di nuovi concorrenti al Grande Fratello: “Carissime e fedelissime amiche di Bologna, il vostro entusiasmo per il Gf è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari”. E poi: “La strada del Gf è ancora lunga, presto entreranno nuovi protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere”. Saranno contenti quelli (molti) che non pensano che il cast attuale sia adatto.