Al Grande Fratello Massimiliano Varrese è indubbiamente uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, a causa anche dei suoi duri scontri con Beatrice Luzzi e alcune uscite che non sono piaciute. Aveva infatti fatto anche delle allusioni sull’attrice, affermando che la sua acidità poteva diminuire in caso di vicinanza sempre più intima con un uomo, in questo caso Giuseppe Garibaldi, che ha iniziato ad avere un rapporto più stretto con lei.

Ma anche fuori dal Grande Fratello non va poi così bene a Massimiliano Varrese, infatti a bacchettarlo è stata anche la sua ex partner. Parliamo di Valentina Melis, che ha avuto una figlia dall’attore, che comunque ha anche voluto fare delle precisazioni importanti sul suo ruolo di papà. Ma c’è stata anche la stoccata pungente, che ha fatto aprire una vera e propria polemica per via pure di una lettera scritta dalla donna poco tempo fa.

Leggi anche: “Ma che sta facendo?”. Grande Fratello, beccato così in cucina: “Con le mani lì…”





Grande Fratello, Massimiliano Varrese bacchettato dalla ex

In particolare, l’ex compagna del concorrente del Grande Fratello è stata tirata in ballo da un’utente. Questa persona ha voluto chiedere spiegazioni su Massimiliano Varrese, infatti Valentina Melis è conosciuta per essere una femminista nonché attivista a supporto della comunità LGBTQ+, come è anche scritto sul suo profilo Instagram. E c’è chi non si capaciti del fatto che lei abbia condiviso parte della sua vita con il gieffino.

C’è chi le ha detto: “Vorrei che ci spiegassi tu da femminista come hai fatto a frequentare Varrese“. E Valentina Melis ha risposto immediatamente: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati“. Questa critica indiretta nei confronti di Massimiliano ha indispettito una parte del pubblico, che l’ha accusata di essere incoerente dopo la bella lettera inviata al GF. E lei ha esclamato a tal proposito: “Rispondo una volta e non tornerò più sull’argomento e vi chiedo per favore la sensibilità di fare altrettanto. Confermo ogni parola che ho scritto in quella lettera. Ho volutamente parlato di lui come ottimo padre“.

la ex moglie del guru ha ragione pic.twitter.com/gsVMb7M38c — m 👹 vs uni (@itsmc17) October 10, 2023

Infine, Valentina ha aggiunto: “Ed è la verità e della nostra separazione avvenuta nel reciproco rispetto in nome dell’amore per nostra figlia. Non ho parlato di altro. La responsabilità delle loro azioni sono solo loro. Io continuerò a parlare di lui solo un quanto padre, ribadendo che è un ottimo padre. Per il resto altra cosa: la separazione da X non mi determina, io non sono la separazione da lui , io ero prima sono e sarò sempre a prescindere da chi ho accanto”.