Il caso di Giulia Checchettin a Chi l’ha visto. Durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, si è tornato a parlare dell’omicidio della studentessa avvenuto per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, rinchiuso nel carcere di Vicenza dopo l’arresto in Germani,a dove era fuggito dopo aver abbandonato il cadavere dell’ex vicino al lago Barcis.

Dopo i funerali di Giulia Cecchettin, trasmessi in diretta, il papà Gino ha detto che perdonare Filippo Turetta è un’ipotesi “davvero lontana e difficile”. “Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Ha chiesto a Dio di farlo”. Al 22enne ha riservato poche altre parole. “Spero che Filippo si renda conto di quello che ha fatto”. Il 22enne voleva il controllo totale sulla vita dell’ex fidanzata. E il suo atteggiamento ossessivo compulsivo emerge non solo dai racconti dei compagni di corso di Giulia Cecchettin e della famiglia, ma anche da alcuni messaggi inviati sul cellulare di Giulia e della sorella Elena.

Filippo Turetta, i messaggi inviati a Elena Cecchettin

Nelle chat mostrate dalla redazione di Chi l’ha visto i messaggi di Filippo Turetta inviati alla sorella di Giulia, che in una giornata di relax aveva deciso di spegnere il telefono proprio per evitare contatti con il suo ex, ormai diventato insopportabile. I messaggi risalgono a settimane prima della scomparsa di Giulia Cecchettin, quando la ragazza aveva già interrotto la relazione con il 22enne.

Nei messaggi, Filippo Turetta “chiede” alla sorella della ex di “farle accendere il cellulare”. Alla richiesta, Elena Cecchettin risponde con un secco “no” e poi un “dalle un attimo di respiro“. “Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?”, scrive Filippo. Elena gli risponde con un secco “no”, e lui aggiunge: “Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata.. .dille almeno che le ho scritto”.

Elena Cecchettin risponde “Filippo dalle un attimo di respiro”. Parole che scatenano la reazione del 22enne che scrive: “Di respiro da cosa Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata. scusa, grazie”. A Chi l’ha visto ance i vocali inviati in una chat creata per i festeggiamenti della laurea di Giulia, nella quale si nota come Filippo avesse voluto organizzare e tenere sotto controllo tutto.