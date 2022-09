“È incredibile”. Auto vola nella vigna, 5 giovani a bordo: la scoperta dopo l’incidente

Carambola poco dopo le prime luci dell’alba, salvi per miracolo. I 5 ragazzi di età compresa tra i 21 e i 26 anni viaggiavano a bordo del mezzo verso le 7 del mattino in localita’ Zecchei tra Bigolino e Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Pochi minuti sul tratto stradale rettilineo per poter finire in una vera e propria tragedia.

Auto finisce nel vigneto, 5 ragazzi vivi per miracolo. Le immagini del mezzo rivelano la potenzialità della tragedia che fortunatamente non è avvenuta. Avrebbero potuto perdere la vita i giovani a bordo del mezzo, ma fortunatamente la vicenda ha avuto un finale migliore.





Auto finisce nel vigneto, 5 ragazzi vivi per miracolo

Immediati i soccorsi per i giovani. Il 21enne sembra aver riportato ferite più gravi per fortunatamente non è in pericolo di vita, trasportato d’urgenza presso l’ ospedale a Treviso. Gli amici, invece, hanno riportato ferite di media entità e si torvano presso la struttura ospedaliera di Montebelluna.

Pare che il mezzo procedesse a una “velocità pazzesca”, racconta un testimone oculare che ha assistito alla dinamica dell’incidente: “Un disastro. L’auto che viaggiava a velocita pazzesca è letteralmente volata nel vigneto. Non so come abbiano fatto a salvarsi tutti”.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente accorsi oltre all’elicottero del Suem, anche diverse ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco di Montebelluna. Presenti per prestare assistenza anche i volontari della Protezione Civile e i carabinieri della vicina stazione di Valdobbiadene.

“Era conosciuto”. Andrea, furia omicida nella notte: ucciso a 20 anni, cosa hanno scoperto