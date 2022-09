“Era conosciuto”. Andrea, furia omicida nella notte: ucciso a 20 anni, cosa hanno scoperto

Omicidio nel cuore della notte. A perdere la vita Andrea Gaeta di appena 20 anni, ucciso con alcuni colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato in via Saragat a Orta Nova, in provincia di Foggia. A recuperare sull’asfalto i cinque bossoli di una pistola di piccolo calibro la squadra dei Carabinieri.

Andrea Gaeta muore a 20 anni. Una morte atroce, 5 proiettili di pistola puntati dritto al torace del giovane. Da una prima ricostruzione deii fatti, pare che Andrea sia stato vittima di un agguato. Il 20enne era da solo alla guida della sua auto.





Andrea Gaeta muore a 20 anni. Si tratterebbe di omicidio

Una prima ipotesi sulla morte inferta ad Andrea Gaeta, con piccoli precedenti penali e figlio del presunto boss Francesco, escluderebbe comunque un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata.

E sul sito dell’ANSA si apprende che “il responsabile dell’omicidio” pare “sia stato già individuato” in quanto “i carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima”. Sempre nel corso della tragica notte dell’omicidio, i militari hanno ascoltato “una decina di persone vicine alla vittima per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane”.

Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero agevolare la ricostruzione dell’omicidio e rivelare alcuni preziosi dettagli per la cattura del killer, che una volta colpito Andrea al fianco e al busto si è dato alla fuga dileguandosi nel nulla.

