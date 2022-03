Famiglia distrutta dopo l’incidente, morti mamma, una bambina e un 25enne. Feriti il papà e l’altro figlio

È pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto avvenuto ad Agugliaro, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate violentemente una moto di grossa cilindrata e una Nissan.

Tre persone sono morte, tra cui una bambina, mentre altre due sono rimaste ferite in gravi condizioni. Si tratta del conducente della moto e due occupanti dell’auto, una donna e sua figlia. Ferite in modo serio le altre due persone che si trovavano nell’auto, un uomo e un altro bambino. Lo schianto è avvenuto all’altezza di un incrocio: secondo i primi rilievi, potrebbe esserci stata una mancata precedenza di uno dei due mezzi.





Agugliaro, incidente: morti la mamma e una bambina, feriti papà e figlio

Alla guida della vettura Nissan un uomo residente a Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza, il 42enne Francesco Dal Maso, al suo fianco la moglie Linda Pironato, di 38 anni, la primogenita, Noemi, di sette anni e il figlio di quattro anni. Quest’ultimo e il padre, trasferiti all’ospedale di Vicenza, mentre la donna e la bambina sono mote.

Secondo i medici, il 42enne e il bambino di quattro anni, non sarebbero in pericolo di vita. All’arrivo dei soccorsi non c’era niente da fare nemmeno per il motociclista: Filippo Bracesco aveva 25 anni, era originario di Noventa Vicentina ma era residente ad Orgiano. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto due ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco.

“I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del SUEM stavano assistendo un bambino e il papà, che sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Niente da fare per una bambina di 7 anni e la mamma: deceduti sul colpo, come anche il centauro”, si legge in una nota dei vigili del fuoco.

