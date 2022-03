Tragedia nelle campagne del basso vicentino dove un aereo super leggero è precipitato causando un morto. L’uomo che ha perso la vita era il passeggero dell’ultraleggero e aveva 63 anni. Ferito gravemente e in prognosi riservata invece il pilota del mezzo. Per cause in corso di accertamento, verso le 16:30, un ultraleggero è precipitato tra i vigneti nella zona tra Villaga e Barbarano, nei pressi di via Poigo. I primi a dare l’allarme, alcuni abitanti del luogo che hanno visto l’aereo cadere.

Immediato l’intervento sul luogo dei paramedici e dei carabinieri per i rilievi, ma anche dei vigili del fuoco di Lonigo che hanno liberato il pilota dai rottami e il Suem 118 che lo ha stabilizzato e poi affidato all’elisoccorso per il trasporto in codice rosso all’ospedale di Vicenza. Sorte diversa invece per il passeggero dell’aereo, che invece è deceduto nell’impatto. Da quel poco che è emerso e secondo una prima ricostruzione, il piccolo velivolo in fase di atterraggio avrebbe toccato delle chiome di alcuni alberi per poi perdere quota e precipitare all’interno della vigna.





Aereo precipitato nella bergamasca: un morto

I pompieri hanno messo in sicurezza l’aereo ed estratto il passeggero. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 63enne di Castegnero. Le note ufficiali fanno sapere che il pilota è stato assistito dai sanitari intervenuti anche con l’elisoccorso e trasferito in ospedale a Vicenza.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Una vicenda che ricorda, per certi versi, quella dei due ragazzi di 20 e di 18 anni. I due, circa una settimana fa, erano erano appena decollati dall’aeroclub quando sono precipitati con un aereo ultraleggero nei pressi di via Leonardo da Vinci a Valbrembo, nella Bergamasca.

Come riporta l’Eco di Bergamo, alla guida c’era un pilota di 20 anni e una ragazzina di 18, rimasti fortunatamente illesi dopo l’incidente con il loro aereo.