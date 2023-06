Una terribile tragedia ha scosso una città intera. La maestra Lucia La Grotta è morta, subito dopo aver partecipato ad un momento di grande divertimento con i suoi allievi. Infatti, aveva preso parte alla consueta cena che si fa alla fine di ogni anno scolastico e, una volta terminata la serata, stava per fare rientro nella sua abitazione, quando il destino si è messo contro di lei e le ha tolto la vita da un momento all’altro, lasciando tutti nell’incredulità e nel dolore.

La sfortunata maestra Lucia La Grotta non ce l’ha fatta a sopravvivere, nonostante l’intervento dei medici, ed è morta a 63 anni. I sanitari del 118, intervenuti sul luogo del dramma, l’avevano subito caricata a bordo di un’ambulanza essendo ancora in vita. La corsa verso il pronto soccorso è stata però inutile, infatti poco dopo l’arrivo in ospedale il suo cuore ha smesso definitivamente di battere.

La maestra Lucia La Grotta è morta subito dopo la cena di fine anno

Ad essere risultato fatale alla maestra Lucia La Grotta è stato un terribile incidente stradale. Lei è morta in seguito ad uno schianto frontale della sua automobile, una Giulietta, contro un’altra vettura, una Fiat Bravo guidata da un giovane di 21 anni. Il sinistro ha avuto luogo a Torino nella serata di giovedì primo giugno tra corso Trapani e corso Peschiera. La donna era comunque originaria della Basilicata. E c’è già una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine.

La 63enne era stata trasportata in codice rosso al Cto del capoluogo piemontese, ma alla fine i dottori si sono dovuti arrendere. L’altro conducente dell’auto coinvolto nell’incidente si è invece fratturato il femore ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sembra che una delle due macchine sia passata all’incrocio, senza rispettare il semaforo di colore rosso. Alcuni parenti degli studenti della maestra hanno voluto rilasciare un commento sui social per salutare Lucia un’ultima volta.

Questi i due commenti più rappresentativi di una nonna e di una mamma degli allievi: “Non potevo credere a quello che è successo, dopo aver passato un bel pomeriggio con voi maestre e coi bambini. Purtroppo questa è la vita, grazie di tutto”, “Posso solo dirti grazie maestra, grazie speciale per i tre anni che hai dedicato ai nostri piccoli. Riposa in pace”.