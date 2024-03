La scorsa settimana Elisabetta Gregoraci è volata a Miami per una vacanza insieme al figlio Nathan Falco Briatore, avuto dall’imprenditore Flavio Briatore. La conduttrice si è concessa qualche giorno di relax tra gite in barca e bagni in piscina nel magnifico Setai Resort, un albergo extra lusso a cinque stelle molto amato dai personaggi famosi come Francesco Totti,che lo aveva scelto come meta di Capodanno insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli Christian, Chanel e Isabel.

Giornate in spiaggia e una partita del Nba per Nathan Falco Briatore ed Elisabetta Gregoraci, come sempre presi di mira sui social per la loro vita agiata. I due aveva approfittato della pausa scolastica del ragazzo, che frequenta un istituto a Monaco, e erano concessi una fuga al caldo. La showgirl aveva pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove aveva spiegato cosa le è successo post vacanza.

“Ero nera fino a qualche minuto fa – aveva sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Proprio come questa sciarpa. Sono completamente bloccata con il collo e con la schiena. Sono tutta dolorante. Si vede che l’aria condizionata dell’aereo… oppure ho dormito male. Non lo so. Rientro più drammatico del solito. Io sono bloccata anche con la spalla, aiuto”, aveva detto la conduttrice attirandosi ulteriore critiche.

Tornati a casa, i due hanno ripreso le loro vite e in queste ore Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una storia in cui mostra il nuovo look del figlio. Ormai ha superato la madre in altezza come fanno notare molti fan della conduttrice calabrese e da come si nota in una delle ultime fotografie pubblicate dalla conduttrice su Instagram: “Mamma mia Eli, ti ha superato“, “Nathan sta diventando bellissimo“, “Ormai è un uomo”.

Prima della festa di compleanno, prevista per il 18 marzo, Nathan Falco ha voluto dare una svolta al suo look facendo qualche ciocca bionda. “Avvistato un biondino in casa”, ha scritto Elisabetta Gregoraci sulla sua storia Instagram, mostrando così la foto del figlio seduto su una poltrona dopo essere stato dalla parrucchiera, che però sul suo account non ha ancora pubblicato nessuna foto del suo nuovo look.