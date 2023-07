Ancora una splendida notizia in questa estate 2023 dei famosi. Un matrimonio vip si celebrerà prossimamente, dopo che c’è stata la proposta di nozze in un giorno particolare. La data scelta per chiedere la mano alla sua compagna è stata parecchio significativa, infatti i suoi fan hanno subito capito il motivo di quella decisione. E ora ovviamente c’è spazio per una miriade di congratulazioni per questo importante traguardo personale.

Nella sua carriera lavorativa i successi non mancano, ma ora per lui è anche tempo di festeggiare a dovere la sua vita privata. Il matrimonio vip è ormai dietro l’angolo, visto che la sua dolce metà ha risposto inevitabilmente sì alla richiesta di diventare sua moglie. Bellissima la foto scelta dalla coppia per annunciare a tutti, amici, parenti e ammiratori, questa scelta di vita. Per loro è in arrivo quindi un grosso cambiamento.

Matrimonio vip, il campione sportivo ha fatto la proposta alla compagna

Questo matrimonio vip è stata solamente una naturale conseguenza, visto che la coppia stava insieme da molto tempo. Lui è Luka Doncic, giocatore di basket nella NBA, che ha voluto coronare uno dei suoi sogni privati. Si è inginocchiato davanti alla sua ragazza in una location meravigliosa e le ha inserito l’anello al suo dito. Emozioni indescrivibili anche per molti suoi ex compagni di team, che l’hanno inondato di giudizi positivi.

La proposta di matrimonio di Luka Doncic alla sua partner Anamaria Goltes è stata fatta nella sua nazione di origine, ovvero la Slovenia. Infatti, è possibile osservare il castello di Bled. Ha deciso di scegliere la data del 7 luglio, ovvero 7/7, proprio perché rievoca il suo numero di maglia che è il 77 ed è utilizzato dal 24enne sia mentre gioca con i Dallas Mavericks che con la nazionale slovena. Da segnalare anche gli auguri del super campione LeBron James.

Doncic gioca come playmaker, guardia o ala piccola nella pallacanestro e il suo soprannome è Luka Magic. Attualmente è ritenuto uno dei più forti talenti del basket in tutto il mondo ed è paragonato all’ex cestista jugoslavo Drazen Petrovic.