Isola dei Famosi, fiori d’arancio per l’ex naufrago. Il pubblico di fan non riesce ancora a dimenticare la storia dell’ex concorrente della sedicesima edizione del reality show che nel corso della sua esperienza televisiva ha anche ricevuto la splendida e romantica sorpresa della fidanzata. Non sempre la vita è facile e ancora meno è prevedibile: lo sa bene l’ex naufrago che di recente ha coronato il sogno di sempre, quello di promettere amore eterno alla compagna che ha rappresentato un pilastro imprescindibile nella sua esistenza. E questo da anni e sia in momenti di gioia che in quelli di dolore e profondo sconforto.

Blind sposa Greta Tigani. Giovani e sempre affiatati, i due si può dire che si conoscono da una vita intera. Cresciuti letteralmente insieme a partire dai 5 anni d’età, Blind e Greta hanno poi compreso che il legame andava ben oltre l’amicizia. Ed è così che compiuti 18 anni sono diventati ufficialmente una coppia. A Greta Blind deve il più grande successo conseguito: la battaglia vinta contro il mostro della droga.

Blind sposa Greta Tigani. Il giorno più bello arriva dopo anni di sofferenza: “Ci sono riuscito grazie a lei”

La storia di Blind o meglio Franco ha commosso tutto il pubblico italiano e da allora l’amore per Greta agli occhi dei fan ha rappresentato qualcosa in più di un semplice modello per i sentimenti: “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me. Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita”, sono state le parole di Blind.

Ed è così che l’amore ha realmente vinto su ogni sofferenza. La coppia ha deciso di fare il grande passo e promettersi amore eterno. La cerimonia di nozze è stata celebrata in Umbria presso la tenuta Montenero al cospetto di tanti invitati e in uno scenario indimenticabile per eleganza e fascino. Oggi più che mai il sorriso sul volto di Blind allontana un passato segnato da difficoltà, la lotta contro la droga e la paura di fallire.

“Quando torni a casa dopo giornate passate in giro a guadagnarti il pane con le tue mani, quando apri la porta di casa e per 18 anni convivi con le urla, la mancanza di soldi, genitori che litigano, assistenti sociali, psicologi; quando attraversi tutto quello che un ragazzo non dovrebbe mai vivere, cadere è facile”, sono state le parole di Blind riportate nel libro Cicatrici.