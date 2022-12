“Aveva molta paura”. La vip trovata morta in casa, mondo dello spettacolo sotto choc dopo la terribile notizia

Trovata morta in casa, la scoperta choc del suo compagno. Una ragazza splendida, 39 anni, che con i suoi occhi azzurri e grandi è riuscita a conquistare il cuore di ben oltre 1,2 milioni di follower: il suo nome era Maja Janeska, conosciuta da tutti come Maya Mia. Secondo quanto riferito dal compagno, la donna si trovava in bagno quando è accaduta la tragedia.

Maya Mia muore a 39 anni. La nota influencer di 39 anni viveva insieme al compagno Kyle Phillips, co-direttore del produttore di tabacco Carnilinx con sede a Johannesburg. Si Instagram la donna è riuscita a conquistare un seguito numerosissimo di fan ma per “circostante misteriose”, pare abbia deciso di togliersi la vita con un’arma da fuoco. La tragica scoperta è avvenuta presso la sua abitazione di Bassonia Estate a Johannesburg, in Sud Africa.

Maya Mia muore a 39 anni. La scoperta choc del compagno: “Ho sentito uno sparo provenire dalla camera da letto…”

Secondo quanto riferito alle autorità dal compagno Phillips, pare che Maya Mia si trovasse in bagno, poi l’uomo ha avvertito uno sparo provenire dalla camera da letto. Non appena accorso in camere, l’uomo ha trovato la compagna priva di vita e stesa sul pavimento con una ferita alla testa. I motivi che avrebbero spinto Maya al gesto estremo rappresentano ancora un mistero, ma stando alle parole di familiare riferite al media sudafricano News24 pare che Maya “temeva per la sua vita”.

Phillips, “devastato e sotto shock per questa tragedia”, ha inoltre riferito ai media locali che sta assumendo il proprio patologo per eseguire un’autopsia sul cadavere della compagna. “All’arrivo all’indirizzo indicato, la polizia ha trovato una donna nella camera da letto con una ferita da arma da fuoco sulla testa”, ha detto il portavoce della polizia, il tenente colonnello Mavela Masondo, in una dichiarazione.

“C’era un’arma da fuoco accanto a lei. La donna è stata dichiarata morta dai paramedici”. E in merito alla tragedia, le parole del tenente colonnello Masondo invitano alla prudenza sul caso: “La polizia non può commentare ora in quanto ciò potrebbe mettere a repentaglio le indagini”. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul caso.