Da un bel po’ di tempo non si sapeva più granché su Eliana Michelazzo, l’ex Uomini e Donne ed ex manager di Pamela Prati. E ora sappiamo che fine ha fatto. Tutti ricorderete il caso del finto fidanzato della showgirl, Mark Caltagirone, con Pamela che aveva puntato il dito contro di lei perché sarebbe stata ingannata. Dopo le varie denunce, la sentenza è stata favorevole per la Michelazzo, che ora è tornata a parlare.

Eliana Michelazzo che fine ha fatto? Questa la domanda ricorrente della gente, che ha finalmente ricevuto una risposta grazie alla sua intervista a Casa SDL, presentato da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate. La donna ha innanzitutto rivelato di non essere più in Italia e di aver cambiato completamente lavoro. Infatti, oggi fa qualcosa di molto differente.

Eliana Michelazzo, ecco che fine ha fatto: “Via dall’Italia, cosa faccio”

Quindi, Eliana Michelazzo ha spiegato che fine ha fatto dopo la clamorosa vicenda con Pamela Prati e, a proposito di quest’ultima, ha anche esclamato: “Non ci siamo mai sentite, ricordo solo che mi sbloccò da Instagram e non so il motivo. Forse voleva vedermi, ma poi non ci siamo sentite e dico che nella vita bisogna sempre dare il beneficio del dubbio e confrontarsi. Se non ti guardi in faccia e non ti parli vuol dire che la coscienza sporca un po’ ce l’hai. Adesso non mi prenderei neanche un caffè con lei“.

Ma vediamo cosa ha detto Eliana sulla sua vita attuale: “Sto festeggiando dopo la fine del processo, ora sono a Miami e poi ritornerò a Ibiza. Ho fatto la scelta di spostarmi dall’Italia perché la pesantezza di tutta questa storia mi ha dato veramente fastidio. Però oggi sono sicuramente più serena perché nessuno mi ha dato grandi colpe, di colpe non ne ho. Per ora ho deciso di lasciare l’Italia definitivamente e non mi sento più di stare lì. Mi ha fatto male questa situazione, ci sono state accuse pesanti senza fondamenta perché la vera vittima sono stata io”.

Infine, ha quindi illustrato il suo nuovo lavora nell’isola spagnola: “A Ibiza affitto le case, mi dispiace perché nel mio lavoro ero brava anche se il lavoro di manager oggi è morto, non esiste più. L’avvocato di Pamela disse al Grande Fratello che loro avrebbero avuto la vittoria, invece sono super felice perché il procedimento è stato archiviato, non potrei essere più serena. Cantare vittoria non è mai servito”.