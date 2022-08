“Ma quale crisi”. Veronica Peparini e Andreas Muller boom, il video bollente in piscina infiamma i fan

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno smentito categoricamente la crisi sentimentale. Non sono serviti comunicati o dichiarazioni, ma è bastato pubblicare un video su TikTok per infiammare i fan. Ebbene sì, questo filmato ha confermato l’enorme feeling della coppia e una sensualità che ha fatto impallidire tutti. Un vero e proprio spettacolo della natura e la differenza di età dei due sembra proprio non esserci, tenuto conto della forma fisica smagliante sfoggiata dall’ormai ex insegnante di Amici.

Dunque, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno fatto stropicciare gli occhi a tutti con un video su TikTok. Nei giorni scorsi la donna ha dichiarato, durante un’intervista con Lorella Cuccarini: “Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te. Ho fatto talmente tante cose, anche con Giuliano e talmente tante coreografie, anche per il Serale”.





Veronica Peparini e Andreas Muller, il video su TikTok è bollente

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno postato questo video hot su TikTok e hanno davvero acceso l’estate italiana. Sul popolare social network si sono mostrati in piscina e hanno ballato sulle note di una famosissima canzone. Ovviamente in pochissimo tempo si sono accumulati migliaia e migliaia di mi piace. Negli ultimi mesi si sono accavallate voci su una possibile separazione dei due, che stanno insieme da quattro anni. Ma ora è arrivata questa smentita con un filmato da urlo.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono esibiti con le note musicali della canzone di El Chombo, Dame tu cosita. I movimenti sensuali della coppia hanno fatto letteralmente andare fuori di testa i seguaci, che hanno iniziato a complimentarsi con loro. Un’unione la loro che sta superando tutte le difficoltà. Ricordiamo infatti che nel recente passato Andreas ha dovuto fare i conti con alcune problematiche personali, che gli avevano causato un morale che definire basso è un eufemismo.

E Andreas Muller si è anche complimentato con Veronica Peparini sempre pochi giorni fa: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini”.

