La verità sul futuro di Veronica Peparini ad Amici 22 è arrivata. Niente voci e niente indiscrezioni provenienti da fonti vicine al programma, ma un’affermazione ufficiale proveniente proprio dalla ballerina. La compagna di Andreas Muller ha rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini, nel corso del programma Un caffè con… e si è soffermata soprattutto sul talent show condotto da Maria De Filippi. E dalle sue parole si è potuto comprendere cosa succederà nella prossima edizione.

In questi giorni di Veronica Peparini non si è parlato solamente per il suo futuro ad Amici 22, ma anche per il suo fisico da urlo. Il bikini sfoggiato su Instagram, con tanto di foto che hanno raccolto consensi quasi senza precedenti, ha tolto il fiato a tantissimi suoi follower. Nella didascalia a corredo delle sue foto in costume Veronica Peparini ha scritto: “Ogni fine anno faccio un bilancio del lavoro fatto anche in palestra per restare in forma e sentirmi bene. E non mi lamento”.





Veronica Peparini, ad Amici 22 non ci sarà: “Per me è stato importante”

Nel corso della sua amichevole chiacchierata con Lorella Cuccarini, Veronica Peparini non è stata diretta su ciò che accadrà ad Amici 22 nei prossimi mesi. Innanzitutto, l’insegnante ha esclamato: “Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te”.

Nonostante Veronica Peparini non l’abbia detto in modo chiaro, ha parlato di questa esperienza ad Amici al passato e questo ha fatto capire che presumibilmente non sarà presente nella prossima edizione: “Ho fatto talmente tante cose, anche con Giuliano e talmente tante coreografie, anche per il Serale. È stato come un rodaggio. Amici lo sai, è una macchina con tempi strettissimi. Una volta fatto Amici puoi fare tutto. Quindi per me è stato importante. Adesso montare una coreografia è stato importante, con i tempi stretti”.

In conclusione, la Peparini ha detto ancora rivolgendosi a Lorella Cuccarini: “Amici è stato importante, un passaggio importante anche per me”. Salvo improbabili colpi di scena, l’ormai ex maestra di ballo non timbrerà il cartellino ad Amici 22. E ovviamente c’è una grossa fetta di pubblico molto delusa, visto che si era ormai abituata alla sua presenza costante e preziosa, che è servita a moltissimo ballerini.

