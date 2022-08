Di Veronica Peparini si sta parlando molto in questi giorni per il probabile addio ad Amici 22. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe far parte della squadra di professori della prossima edizione del talent show. Ma ora a rubare la scena è invece stato il suo fisico e un bikini da urlo che ha fatto impazzire tutti. Le foto hanno immediatamente fatto il giro della rete e i commenti si sono sprecati. Ha superato la soglia dei 50 anni, ma la sua forma fisica è come quella di una ragazzina.

Solo applausi dunque per Veronica Peparini, che col suo fisico ha messo in imbarazzo le ventenni. Il suo bikini e le foto circolate hanno catturato migliaia di like. Intanto, nelle scorse ore il sito Novella 2000 ha riportato alcune sue frasi, che sembrano indirizzate ad Amici: “Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre. Finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando”.





Veronica Peparini, fisico da urlo. Bikini perfetto e foto subito virali

Se da un punto di vista professionale ci sono ancora dubbi sul suo futuro ad Amici, i fan di Veronica Peparini sono invece sicuri di un’altra cosa: ha un fisico che ritenere perfetto è quasi riduttivo. Il bikini sfoggiato su Instagram, con tanto di foto che hanno raccolto consensi quasi senza precedenti, ha tolto il fiato a tantissimi suoi follower. Come detto, i commenti sono stati tantissimi e lei avrà sicuramente apprezzato questo gradimento da parte di coloro che la seguono non soltanto in televisione.

Nella didascalia a corredo delle sue foto in costume Veronica Peparini ha scritto: “Ogni fine anno faccio un bilancio del lavoro fatto anche in palestra per restare in forma e sentirmi bene. E non mi lamento”. I fan hanno commentato, come rivelato da Velvet Gossip: “Hai parcheggiato le ventenni, sei bellissima”, “E le ventenni mute”, “Il tempo si è fermato con te, sei di una bellezza fuori dall’umana comprensione”. Ed effettivamente, guardando le foto, il suo corpo è veramente da sogno.

Andreas Muller ha invece scritto giorni fa su Veronica Peparini: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima”.

