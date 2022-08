“Roba che è successa”. Veronica Peparini costretta a parlare dopo le brutte voci su Amici

La notizia circolata nei giorni scorsi ha lasciato tutti interdetti. Nonostante non sia ancora arrivato il comunicato ufficiale della produzione, pare che Veronica Peparini non farà più parte di Amici 22. Un cambiamento epocale per lei, che è rimasta inizialmente in silenzio. Ma il suo ultimo gesto ha catturato l’attenzione del pubblico, certo del fatto che abbia voluto lanciare un messaggio diretto proprio al talent show di Maria De Filippi. Le sue sono state parole arrivate dal profondo del cuore.

Oltre a Veronica Peparini, ad Amici 22 non dovrebbe esserci più spazio nemmeno per Anna Pettinelli. Qualche giorno fa era intervenuto invece il suo compagno Andreas Muller sui social: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima”.





Veronica Peparini via da Amici 22? La sua reazione

Dunque, il possibile addio di Veronica Peparini all’edizione numero 22 di Amici ha sconvolto i telespettatori, che non si aspettavano questa notizia. Nonostante non abbia commentato in maniera diretta e non si sia soffermata sul programma di Canale 5 in modo esplicito, tutti coloro che hanno letto attentamente le sue affermazioni si sono accorti che questo sarebbe un messaggio rivolto proprio alla presunta decisione di Maria De Filippi e della produzione di cambiare professoressa.

Il sito Novella 2000 ha riportato le frasi, scritte da Veronica Peparini alcuni giorni fa sul suo profilo Instagram ufficiale: “Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre. Finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo! Da sempre e per sempre, vi voglio bene”.

Veronica Peparini lavora ad Amici dal 2013, ma adesso questa sua esperienza televisiva si sarebbe conclusa. Lei è la sorella del coreografo Giuliano Peparini. In passato è stata unita in matrimonio con Fabrizio Prolli e ha avuto i figli Daniele e Olivia. Da quattro anni ha invece iniziato la relazione sentimentale con Andreas Muller.

