Il pubblico è senza ombra di dubbio rimasto a bocca aperta, quando ha saputo che Veronica Peparini non farà più parte di Amici a partire dalla prossima edizione. Oltre a lei, anche Anna Pettinelli è stata estromessa dalla trasmissione. Ma a far discutere in queste ore è la reazione di Andreas Muller, che ha deciso di scrivere un post attraverso un’Instagram story, che ha aperto molte discussioni. Infatti, dietro quelle sue parole si nasconderebbe qualche vena polemica, secondo i più maligni.

Veronica Peparini non sarà più protagonista nel talent show di Maria De Filippi e i telespettatori di Amici dovranno abituarsi alla sua assenza. Ricordiamo che a sostituire la Pettinelli e la Peparini saranno Arisa e Emanuel Lo. Ma tornando a parlare di Andreas Muller, il ballerino e compagno dell’ormai ex insegnante di ballo del programma ha pubblicato un messaggio, che in molti hanno valutato come una sua reazione ufficiale alla decisione della trasmissione Mediaset di mandare via Veronica.





Veronica Peparini via da Amici, la reazione di Andreas Muller

Nonostante fosse molto apprezzata dal pubblico, Veronica Peparini non è riuscita a conquistarsi la riconferma ad Amici e dunque dovrà concentrarsi su altri obiettivi professionali. Ma Andreas Muller pare che non abbia accolto favorevolmente questa decisione del programma Mediaset, anche se non lo ha fatto in maniera esplicita. Chi però ha letto le sue parole è rimasto convinto che quei complimenti e una sorta di polemica finale siano indirizzati alla scuola di Canale 5.

Questo quanto scritto da Andreas Muller sul social network Instagram: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima”.

Tutti meriterebbero di avere un compagno/a come Andreas Muller e Veronica Peparini, sempre presenti e pronti a "difendersi" in ogni occasione 🥺💕



P.S. Però continuate pure a definirli mamma e figlio se ve fa sentì bene 👋 pic.twitter.com/foCSFZwwXE — Giada (@Mr_Giada) July 26, 2022

Infine, Andreas ha aggiunto: “Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate…E qui mi fermo”. Questa sua decisione di non completare l’ultima frase ha scatenato il web, infatti in tanti si sono chiesti cosa volesse intendere con quelle enigmatiche parole. Chissà se lui o la stessa Veronica interverranno nelle prossime ore per fornire qualche delucidazione in più.

