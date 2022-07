Veronica Peparini lascia Amici, ormai è ufficiale: dietro l’addio però spunta una retroscena non di poco conto. A lanciarlo è l’esperto di gossip Amedeo Vanza. Nel lavoro e nella vita privata per Veronica è stato un anno difficile. Il suo compagno Andreas Muller ha dovuto fare i conti con una malattia superata anche grazie alla fidanzata, come spiega lui al settimanale Nuovo Andreas Muller. “Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. E mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso. Lei mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità”.



Potenzialità che dopo tante delusioni lavorative schiaccianti ora tornano a farsi vedere. Andrea infatti sta continuando a seguire Aka7even, cantante lanciato dal programma di Maria De Filippi. Inoltre è stato scelto da Veronica Peparini come suo assistente per le coreografie del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro.





Veronica Peparini lascia Amici, la verità finisce in rete



Tornando all’addio di Veronica ad Amici, è il secondo dopo quello di Anna Pettinelli. Mentre confermatissima è Lorella Cuccarini nonostante a quasi dieci anni dal debutto nel ruolo, tornerà a interpretare Madre Gothel, in “Rapunzel – Il musical“, dal 2 dicembre all’8 gennaio, nella nuova – e ricca – stagione del teatro Brancaccio, a Roma. (Leggi anche “Oddio, che imbarazzo”. In diretta, sotto gli occhi delle telecamere, ecco cosa succede durante il collegamento con il famoso professore. La porta si apre all’improvviso e la figuraccia è servita)



“Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.



Quanto a Veronica Peparini, Amedeo Vanza spara a zero citando “fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas Muller”. Nel dettaglio dice: “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma”. Vero, no? Nel frattempo, l’insegnante di ballo sembra confermare la sua uscita di scena, attraverso un post su Instagram: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli nuovi”.

