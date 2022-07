Fuori anche Veronica Peparini dal cast di Amici. Dopo la clamorosa notizia del contratto non rinnovato per Anna Pettinelli, ora arriva anche la brutta notizia per la collega ballerina. La notizia positiva è che alla fine, Maria De Filippi è riuscita a chiudere il cast completo di Amici. A renderlo noto è DavideMaggio.it, che spiega che verrà in pratica smantellato un intero team, quello appunto capitanato, nella scorsa edizione, dalla speaker radiofonica e dalla coreografa.

Chi prenderà il loro posto allora? Il canto sarà capitanato da Arisa, che dopo un anno alla corte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’. Al suo fianco ci sarà Emanuel Lo, marito della cantante Giorgia nonché vecchia conoscenza dello show visto che nel 2016 l’ha conosciuto come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte come giudice. Per chi non lo conoscesse, il ballerino ha alle spalle una carriera pazzesca. Tra le star con cui ha lavorato, spiccano Robbie Williams e Ricky Martin.





Fuori anche Veronica Peparini dal cast di Amici

Insomma, un coreografo di tutto rispetto. Davide Maggio spiega poi che Veronica Peparini non dovrebbe avere più alcun ruolo ad Amici. Dunque sarà addio dopo nove edizioni da protagonista. La vera domanda che si fanno tutti è: è successo qualcosa? Nessuno lo sa con certezza.

E se non consideriamo gli addii, alla fine, il ‘parco’ insegnanti è pronto: Rudy Zerbi avrà di nuovo la cattedra di canto e farà coppia con Alessandra Celentano. Raimondo Todaro sarà in coppia con Lorella Cuccarini, che sarà una delle insegnanti di canto (l’artista è l’unica nella storia di Amici ad aver avuto sia la cattedra di canto che quella di ballo).

Infine, la novità, formata dalla coppia Arisa – Emanuel Lo. Tanti fan rattristiti per l’ipotesi Miche Bravi che però non prende piede. Il cantante era stato dato quasi per certo nel cast dei prof. Tuttavia qualcosa deve essere andato storto in fase di trattativa, dice qualcuno. Alla fine a spuntarla è stata Arisa, che, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, torna all’ovile.

“Incredibile, guardate con chi è”. Alessandra Celentano, tutti (piacevolmente) stupiti