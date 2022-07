“Incredibile, guardate con chi è”. Alessandra Celentano, tutti (piacevolmente) stupiti

Per la nuova edizione di Amici manca ancora un po’ di tempo, ma Alessandra Celentano ha sorpreso tutti nelle ultime ore per un gesto inaspettato e che ha rappresentato una vera e propria svolta personale. Le immagini in questione stanno già spopolando sul web. Siamo ormai stati abituati a conoscere l’insegnante di ballo del talent show, sempre molto dura nei suoi giudizi e che molti considerano anche antipatica. Ma ora il suo atteggiamento è stato decisamente opposto.

In queste ore si è saputo che ad Amici ritornerà Arisa, dopo la sua esperienza vittoriosa a Ballando con le stelle, dove ha trionfato insieme a Vito Coppola. Ma tornando ad Alessandra Celentano, è riuscita a ricomporre un legame che sembrava perso definitivamente. Il pubblico ha apprezzato eccome e in tanti sono certi che tutto questo possa essere positivo anche per il futuro nella scuola. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nelle ultime ore con la nipote di Adriano Celentano protagonista.





Amici, pace tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Nonostante ad Amici l’insegnante Alessandra Celentano si sia resa protagonista di diversi screzi con Veronica Peparini, il loro rapporto pare che sia migliorato improvvisamente. Sul social network Twitter è stato diffuso un filmato, nel quale ci sono entrambe le protagoniste. E quello che hanno fatto ha fatto impazzire tutti. Incredibile, ma vero, tutto può succedere in estate ma nessuno poteva immaginare di dover assistere a questo vero e proprio evento inatteso.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini sono state ad una stessa festa, celebrata nelle scorse ore, e hanno dato vita ad un karaoke destinato a fare storia nel loro legame. Infatti, è sembrato che tra le due ci fosse un feeling ritrovato. Grandissimo divertimento per i presenti e per le due donne, che si sono esibite in una spettacolare performance musicale. Hanno cantato il brano di Fiorella Mannoia, intitolato Quello che le donne non dicono, e la rete si è letteralmente scatenata.

Intanto, i ballerini dell’ex ballerina di Amici Carola hanno realizzato tanti video, tutti con la loro beniamina come protagonista. Stavolta, però, il significato del video ha lasciato tutti a bocca aperta. Il video su Carola di Amici inizia infatti così: “Se Carola morisse…” e poi passa in rassegna le reazioni di chi l’ha conosciuta. Una trovata davvero macabra, che infatti sta provocando polemiche e reazioni scioccate.

“Se Carola morisse…”. Amici, il video sulla ballerina indigna: “Vergognatevi”