“Se Carola morisse…”. Amici, il video sulla ballerina indigna: “Vergognatevi”

Carola di Amici e il video di pessimo gusto. Sta girando in queste e sta creando parecchie reazioni negative un video sull’ex allieva di Alessandra Celentano nell’ultima edizione del famoso talent show di Maria De Filippi. Ovviamente i fan della ballerina sono numerosissimi e nel corso dei mesi hanno realizzato tanti video, tutti con la loro beniamina come protagonista. Stavolta, però, il significato del video ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il video su Carola di Amici inizia infatti così: “Se Carola morisse…” e poi passa in rassegna le reazioni di chi l’ha conosciuta. Una trovata davvero macabra, che infatti sta provocando polemiche e reazioni scioccate. Ma, incredibile a dirsi, non è la prima volta che video di questo genere vengono realizzati e condivisi. Durante l’edizione 20 era stato Aka7even il protagonista di un video dello stesso tipo.





Il video “Se Carola morisse…” e le reazioni degli ex allievi

Questa volta, invece, è Carola l’allieva presa in considerazione. Dopo la scritta “Se Carola morisse…” vengono passate in rassegna persone a lei vicine con le reazioni più probabili. E allora ecco “chi sarebbe triste”, “arrabbiato”, “scioccato”, “depresso”, “chi non accetterebbe la sua morte”. E sfilano i volti di vari protagonisti di Amici 21, Crytical, Nunzio, Mattia e LDA. Come se non bastasse c’è un’ultima voce che aggiunge sconcerto al già terribile contenuto.

Naturalmente il video ha provocato molti commenti e reazioni negative: c’è chi scrive “Fatico a credere di aver visto ciò che ho appena visto”. Poi c’è chi suggerisce “Ragazzi voi dovete uscire di casa”, insomma in tanti hanno disapprovato quanto visto. Ma, possibilmente, è il finale del video che raggiunge l’apoteosi dell’indecenza. Alla voce “Vendetta” viene infatti inquadrato Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21.

Ragazzi voi dovete uscire di casa

pic.twitter.com/sUxDnKS50g — Procrastinante (Summer Camp Break) (@Guess_we_should) July 15, 2022

Fatico a credere di aver visto ciò che ho appena visto 🥶 — more ISSUES than VOGUE (@key__hey) July 15, 2022

Tra i due è nato un rapporto speciale, ma poi non è mai nata una vera storia. Anzi Carola recentemente pare aver legato parecchio con LDA. Queste le parole della ballerina in una intervista: “Quello che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione. Non c’è stato più nulla. È tutto un “se”, un “forse”, un “ma”. Sono solo ipotesi perché di fatto non c’è stata questa possibilità di scegliere o scegliersi. Siamo rimasti amici, punto, niente di più. La vita va avanti e la mia ora mi piace tantissimo”. Nel frattempo fioccano le proposte lavorative per la ballerina che è stata già ingaggiata dal Balletto di Roma per interpretare Giulietta in Giulietta e Romeo.

“Allora è amore”. Amici 21, bomba sui due chiacchierati allievi: la conferma dai social