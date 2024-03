Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori. Mai parto fu più atteso e alla fine gioioso visti i numerosi problemi avuti dalla ballerina e coreografa ex di Amici. Negli ultimi mesi Veronica e il compagno hanno aggiornato i fan sul difficile cammino della gravidanza.

Un’esperienza emozionante, ma anche preoccupante come spiegato dallo stesso Andreas Muller che dopo l’annuncio della gravidanza aveva spiegato: “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”. Dunque sono stati necessari continu controlli perché il rischio era l’insorgere di una malattia chiamata trasfusione feto fetale“.

La foto condivisa sui social: Veronica e Andreas sono diventati genitori

Con una foto condivisa sui social che immortala il fresco papà Andreas Muller con le gemelline appena nate Veronica Peparini e il compagno hanno annunciato il lieto, anzi lietissimo evento. Ovviamente tutto sembra essere andato nel verso giusto e i rischi di cui i due parlavano nelle ultime settimane sono rimasti solo un’ipotesi scampata.

Poco tempo fa Veronica Peparini e Andreas Muller avevano rivelato il sesso delle gemelline e ora finalmente le due piccole sono venute al mondo. Il ballerino di Amici, comprensibilmente al settimo cielo, ha commentato: “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco“.

Al momento Veronica Peparini non ha ancora rilasciato nessun commento, ma dalle foto delle bimbe si intuisce che tutto sia andato per il meglio. Sicuramente tra poco anche la mamma, che a 52 anni è dovuta ricorrere ad un ‘aiutino’ per restare incinta, si farà sentire. A noi non resta che fare un mondo di auguri alla coppia e tanta salute alle bambine!

