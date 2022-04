La vita di Ursula Bennardo cambia all’improvviso. Ed è proprio lei a rompere il silenzio e a informare tutti i suoi fan di una decisione inaspettata, che coinvolge il suo imminente futuro. Ha detto tutto nel corso di un’intervista rilasciata a ‘PiùDonna’ e si è anche soffermata sul giudizio espresso dal suo compagno Sossio Aruta, il quale si è subito espresso dopo la sua scelta. Un momento di svolta totale per l’ex dama di ‘Uomini e Donne’, che ha tanta voglia di fare qualcosa di importante per lei e la sua terra di origine.

Ursula Bennardo ha parlato anche di Ida Platano: “Siamo persone molto diverse, lei parte a mille…Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte. Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso. Sossio? Si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”. Ma vediamo cosa ha rivelato su se stessa.





Ursula Bennardo ha deciso di provare una nuova esperienza e ha annunciato a ‘PiùDonna’: “Sono tarantina e mamma di quattro figli tarantini. Tre hanno tra i 20 ed i 17 anni ed una di appena di due anni. Mi ritrovo per cui a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti: famiglia, giovani e bambini. Questo il motivo più grande che mi ha spinto, vicina ai miei quasi 40 anni, a far qualcosa per la mia città. La mia città ha bisogno di qualcuno che come me non sia un politico ma un semplice cittadino che venga ascoltato e possa far parte della squadra”.

Dunque, Ursula Bennardo ha deciso di scendere in politica per migliorare la sua città, Taranto: “Taranto non è Ilva. Taranto è cultura storia e bellezza nonché un mare invidiabile nel mondo … una città che avrebbe un potenziale turistico incredibile e posti lavoro per tutti i cittadini ed anche per ospiti … ma purtroppo nulla è stato mai sfruttato e con grande dolore continuiamo a vivere in una città eccellente ma che vive nella mediocrità. Ho deciso quindi di appoggiare un candidato sindaco, Walter Musillo, che conosco, persona “molto umile “ e profonda , ciò che serve per governare una città come la mia”.

Infine, ha svelato qual è stata la reazione di Aruta: “Sossio è molto entusiasta per questa mia scelta , conoscendomi sa che sarei combattiva fino alla morte e sa che lo farei nel modo migliore e con grande responsabilità nei confronti dei miei concittadini. Tornare a uomini e donne è stato molto emozionante, nessuno può capire cosa per noi è quello studio e quello staff… è un capitolo importante della nostra vita indimenticabile”.

