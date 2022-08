“Benvenuto Paolo”. L’ex UeD mamma per la prima volta: è festa grande a Ferragosto

Gioia enorme per l’ex volto di Uomini e Donne, che ha annunciato una delle notizie più belle della sua vita, se non la migliore in assoluto. Nelle scorse ore ha infatti partorito ed è venuto alla luce un bellissimo maschietto. Svelato anche il nome del neonato, concepito grazia all’unione amorosa della donna con un calciatore di Serie A. Stiamo parlando della meravigliosa Nicole Mazzocato, che è finalmente diventata mamma. E suo figlio ha ‘scelto’ la vigilia di Ferragosto per regalare questo sogno ai genitori.

Dunque, l’ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato si può far chiamare mamma per la prima volta. Il piccolo è infatti il primogenito di lei e della coppia in generale. E la cosa davvero inusuale, ma allo stesso tempo fantastica, è che i neo genitori stanno insieme da pochissimo tempo. Il loro è stato un amore improvviso e totale, visto che si sono incontrati 12 mesi fa grazie ad amici in comune. Non si sono più lasciati da quel fatidico giorno e oggi hanno coronato il primo grande obiettivo.





Uomini e Donne, Nicole Mazzocato è diventata mamma

L’attesa è finita e l’ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato è al settimo cielo. Ora tutti possono chiamarla mamma e siamo certi che per lei sia un grandissimo avvenimento. Il suo partner si chiama Armando Anastasio e attualmente milita nella compagine del Monza, il club guidato dal presidente Silvio Berlusconi, che è neopromosso nella massima serie italiana. Per quanto riguarda lei, anche la vita professionale va a gonfie vele essendo ormai influencer, modella e anche attrice.

Questo l’annuncio social di Nicole Mazzocato, a poche ore dal parto: “14 agosto 2022, ore 15.22: Paolo Anastasio”. Quindi, il piccolo è stato chiamato Paolo e ha preso il cognome del padre. Come ricordato dal sito Gossip e Tv, lei aveva fatto sapere che non avrebbe dato il suo cognome perché è lungo così come quello del difensore e quindi ha preferito dare solo quello della sua dolce metà. I fan sognano adesso solamente un’altra cosa, ovvero vedere Nicole e Armando salire sull’altare e dichiararsi amore eterno.

Nicole Mazzocato è nata il 31 agosto del 1990 a Belluno. La sua prima esperienza importante è avvenuta 11 anni fa a Miss Italia, poi ha preso parte alle selezioni di Striscia la Notizia per Veline. La notorietà è stata raggiunta nel 2015 grazie a Uomini e Donne, quando è stata corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Con lui è stata legata per 4 anni dal 2015 al 2019. Poi ha avuto una storia di un anno con Thomas Teffah e ora il suo cuore si è stabilizzato con Armando Anastasio.

