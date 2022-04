“Saremo presto in 4!!!!! Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5° mese…”.

“Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole”, con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato la prima gravidanza. Aveva scelto di condividere la gioia con i suoi follower su Instagram, pubblicato alcuni scatti in bianco e nero in cui compariva insieme al fidanzato.





Nicole Mazzocato di UeD svela il sesso del figlio

Nicole Mazzocato, ex fidanzata di Fabio Colloricchio, dovrebbe diventare mamma nel mese di luglio. Il post, nemmeno a dirlo, è stato presto invaso di like e congratulazioni da fan e alcuni volti noti dello spettacolo, in particolare dagli ex protagonisti di Uomini e Donne e dall’opinionista Gianni Sperti. Con un nuovo video su Instagram, Nicola Mazzocato ha annunciato il sesso del bebè.

“It’s a boy” (è un maschio), ha scritto nel reel in cui ha raccolto i più bei momenti del gender reveal party, in cui insieme al compagno, il calciatore del Pordenone che attualmente milita in Serie B Armando Anastasio, ha rivelato a parenti e amici il sesso del primo figlio.

I due stanno insieme da circa un anno fa, in un recente video Nicole Mazzocato ha dedicato al compagno e padre del bambino un bellissimo messaggio. “È valsa la pena aspettare questo tempo per trovarti. Grazie per l’amore immenso, per essere sempre presente, per rendermi così felice ogni giorno. So già che ci aspetterà un futuro bellissimo”, si legge nella caption del filmato postato da Nicole Mazzocato su Instagram.

