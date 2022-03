Le voci della dolce attesa circolavano da qualche giorno e ora non ci sono più dubbi. Tutto vero: l’ex protagonista di UeD è incinta del primo figlio. Anche se sono passati anni, entrambi hanno voltato pagina e, curiosità, anche lui aspetta un bebè dalla nuova compagna, i telespettatori del dating show ricorderanno benissimo l’esperienza della futura mamma in quello studio.

Dopo la scelta, una storia d’amore durata 4 anni che però è finita male. I due si erano già lasciati ma poi il caos per via di alcune dichiarazioni dell’ex tronista che al tempo era impegnato a Supervivientes 2019, l’edizione spagnola dell‘Isola dei Famosi. In quell’occasione Fabio Colloricchio aveva detto frasi non proprio carine su Nicole Mazzocato, che si era vista poi costretta ad agire per vie legali.

Nicole Mazzocato di UeD è incinta

Ma ormai il capitolo Fabio Colloricchio è chiuso a doppia mandata. Lui è legato a Violeta Mangrinan e proprio come Nicole Mazzocato diventerà papà la prossima estate di una bimba di nome Gala. L’ex corteggiatrice ha invece ritrovato l’amore con Armando Anastasio, calciatore originario di Napoli e attuale difensore del Pordenone conosciuto grazie ad alcuni amici in comune circa un anno fa ma non si conosce ancora il sesso del loro bebè.





L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore. L’ex corteggiatrice e oggi influencer da 1 milione e mezzo di follower ha condiviso la dolce attesa attraverso un post in cui mostra per la prima volta il pancino. “Saremo presto in 4!!!!! Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi – scrive la bella Nicole Mazzocato su Instagram -. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo…”.

“Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5° mese… Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole”, ha precisato Nicole Mazzocato che, stando ai calcoli, dovrebbe diventare mamma nel mese di luglio. Il post, nemmeno a dirlo, è stato presto invaso di like e congratulazioni. Anche da volti noti come Ludovica Valli, Costanza Caracciolo e Valentina Ferragni.