Ha dato alla luce un bellissimo maschietto soltanto due settimane fa e ora l’ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato ha deciso di rispondere ad alcuni follower, che avevano postato dei commenti che avevano scatenato discussioni. In tanti si erano soffermati su una foto, nella quale lei era presente su una spiaggia con un fisico impeccabile, senza i segni della gravidanza. Ora, a distanza di poco tempo da quell’immagine, ha deciso di fare delle precisazioni e di immortalarsi in una maniera decisamente differente.

A breve vi diremo tutto sull’ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato dopo la gravidanza. Invece alla vigilia di Ferragosto aveva annunciato così la nascita del figlio: ” “14 agosto 2022, ore 15.22: Paolo Anastasio”. Quindi, il piccolo è stato chiamato Paolo e ha preso il cognome del padre. Come ricordato dal sito Gossip e Tv, lei aveva fatto sapere che non avrebbe dato il suo cognome perché è lungo così come quello del difensore e quindi ha preferito dare solo quello della sua dolce metà.





Uomini e Donne, Nicole Mazzocato dopo la gravidanza: la foto

La giovane ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato aveva lasciato tutti a bocca spalancata, infatti pareva che avesse perduto tutti i chili presi in gravidanza. Il suo corpo era sembrato perfetto e non uguale a quello di una donna reduce da un parto recentissimo. Ma lei non aveva nessuna voglia di dare un messaggio del genere e ha affermato che quell’immagine non era attuale. Per questo motivo ha voluto proporre un’istantanea di ora, in cui effettivamente è ancora visibile l’effetto della gravidanza.

Lei ha scritto in una Instagram story: “Comunque adoro che pensiate possa essere bionica… ma la foto messa ieri era di due anni fa”. Quindi, aveva semplicemente voluto far vedere ai suoi follower un suo ricordo datato 2020. Il sito Today Gossip ha ricordato ciò che Nicole Mazzocato aveva detto sui chili: “Ne ho presi tredici in totale. Spero di mantenerli perché comunque il mio corpo mi piace un sacco. Mi piacciono proprio le curve. Sapete che avevo problemi a mettere peso, quindi spero rimangano”.

Il partner di Nicole Mazzocato si chiama Armando Anastasio e attualmente milita nella compagine del Monza, il club guidato dal presidente Silvio Berlusconi, che è neopromosso nella massima serie italiana. Per quanto riguarda lei, anche la vita professionale va a gonfie vele essendo ormai influencer, modella e anche attrice. E la sua vita è adesso migliorata col figlio Paolo.

