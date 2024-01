Situazione sempre più delicata per Chiara Ferragni, che ora è stata indagata anche per altro. L’accusa è decisamente pesante e lei sarà costretta a difendersi con i suoi avvocati per cercare di far emergere la sua verità. Una bufera che si protrae ormai da diverso tempo, infatti l’imprenditrice digitale era finita nel mirino per il pandoro della Balocco e aveva anche subito una multa dall’Antitrust.

Poi Chiara Ferragni aveva chiesto scusa in un video postato su Instagram, ma ora è venuto fuori che sarebbe indagata per altre motivazioni, sempre inerenti l’accusa di truffa aggravata. La notizia, riportata dai maggiori siti giornalistici italiani, proverrebbe dagli ambienti della procura di Milano, visto che si è scoperto cosa conterrebbe l’atto dei magistrati.

Chiara Ferragni di nuovo indagata per truffa aggravata: cosa è coinvolto

Dunque, l’inchiesta portata avanti dalla procura di Milano su Chiara Ferragni sta diventando sempre più grande e ora è indagata con l’accusa di truffa aggravata non solo per la questione pandoro Balocco. Tutto è stato scoperto in seguito all’atto posto all’attenzione del pg della Cassazione, che dovrà prendere una decisione sul presunto conflitto tra gli uffici del pm sulla competenza.

Come riferito anche da Tgcom24, Chiara è finita nel registro degli indagati per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. Secondo quanto appreso, la Ferragni è nel mirino della magistratura per questi tre fatti assieme ai legali rappresentanti delle società produttrici dei prodotti in questione. Si attendono eventuali reazioni da parte dell’influencer.

Dunque, non sono ancora arrivate delle reazioni ufficiali da parte di Chiara Ferragni, che però non sarà certamente rimasta soddisfatta da queste notizie rivelate nella giornata del 22 gennaio.