Belen Rodriguez si schiera apertamente. Questa volta la vicenda non riguarda la vita privata della modella e conduttrice argentina, ma un altro volto noto al pubblico anche per le recenti questioni professionali che hanno riempito le pagine di gossip. Stiamo parlando proprio di Chiara Ferragni. L’imprenditrice milanese continua a essere bersagliata su più fronti. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez si schiera dalla parte di Chiara Ferragni. Cosa sta accadendo ormai è noto: l’influencer non solo ha avuto un periodo burrascoso dopo lo scandalo del Pandoro Balocco e la fuga di alcuni sponsor, ma anche in merito alle voci diffuse sulla presunta crisi coniugale. Queste le premesse indispensabili che lasciano inquadrare meglio la posizione di Belen.

Belen Rodriguez si schiera dalla parte di Chiara Ferragni: “Adesso basta!”

Belen Rodriguez, a sua volta decisamente toccata da un periodo delicato, potrebbe comprendere benissimo lo stato d’animo della Ferragni, ed è proprio per questo motivo che decide di assumere una posizione in merito. “Ha sbagliato, ma adesso basta”, afferma la modella attraverso una storia su Instagram. Parole che lasciano comprendere bene cosa pensa: “Non siamo amiche” afferma Belen, “adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità”, sollecita ancora. “Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, (ma questi sono detagli) quello che volevo dire in primis che oltre la stima professionale, c’è anche l’umanità”

Belen Rodriguez ha poi aggiunto: “E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di amazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta!” per poi proseguire: “Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po di serenità. E sopratutto quello che è accaduto non puo scurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutto possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima”.

Poi un focus anche su se stessa: “Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri, provo a spiegarmi meglio. Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco. In queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina, con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma, ecco! Questo è accaduto pure. Sono calma, la tempesta è passata”.