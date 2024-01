In questi ultimi giorni si è parlato di Belen Rodriguez e del compagno Elio Lorenzoni e sono uscite fuori delle voci tutt’altro che positive. E ora è stata la showgirl argentina a rompere il silenzio in qualche modo, facendo intuire cosa stia accadendo davvero nella coppia. I fan stavano cercando dei dettagli per comprendere come stia evolvendo il rapporto e sono arrivati.

Intanto, di Belen Rodriguez non si è discusso solo per il suo legame con Elio Lorenzoni nell’ultimo periodo. Sul gossip Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi è intervenuto il papà di lui. Nel filmato pubblicato dal padre di Stefano De Martino si vede un tubetto di crema con scritto sopra “Bruciacul– per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi”.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, cosa è successo davvero tra loro

Tutti hanno notato nei giorni scorsi che Belen Rodriguez non si stava facendo più vedere con Elio Lorenzoni e pare si fosse tolta anche l’anello ricevuto in regalo dall’imprenditore. Inoltre, la sudamericana aveva avuto un incontro con l’ex Antonino Spinalbese, papà della figlia Luna Marì, che le avrebbe donato un mazzo di fiori per riuscire a ritrovare la serenità perduta.

Qualche ora fa, però, è stata Belen a chiarire ogni dubbio su Elio. Infatti, ha praticamente smentito categoricamente la presenza di una crisi amorosa. Non si sono assolutamente lasciati, infatti la relazione sentimentale prosegue regolarmente. Lei ha inquadrato il suo compagno, mentre stavano per consumare una cena romantica. E insieme a loro c’era anche Luna Marì.

Tutto è bene quel che finisce bene, infatti i rumor sull’addio tra Belen ed Elio sono stati immediatamente rispediti al mittente. Tra di loro nessun problema e storia d’amore che continua senza ostacoli.