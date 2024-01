A lanciare l’indiscrezione, neanche a dirlo, è stata l’investigatore social Alessandro Rosica. Il nome al quale è stato affiancato quello di Stefano De Martino è di quelli pesanti: Emma Marrone. E, racconta Rosica sul suo canale Instagram, Belen li avrebbe addirittura beccati. Una voce sulla quale la showgirl non si è espressa, al contrario di quanto fatto nei giorni scorsi quando aveva confermato il gossip su Alessia Marcuzzi inviando, tra le altre cose, un messaggio proprio a Rosica prima scusandosi, e poi ringraziandolo per aver tentato di avvertirla.

Parole alle quali l’esperto di gossip aveva risposto: “Le scuse pubbliche di Belen sono una cosa altamente inaspettata, mi hanno fatto molto bene. Dopo tanti anni mi sono tolto le mie soddisfazioni. Sarò sempre vero, perché meritate di sapere tutto su questo mondo tanto bello quanto falso. Vi voglio bene e grazie per avermi sempre supportato”.





Stefano De Martino, Belen lo beccò con Emma Marrone?

Se il penultimo gossip, quello su Antonella Fiordelisi, aveva fatto rumore con la risposa dell’ex gieffina e la contro risposta di Rosica, “Ho le prove che la Fiordelisi e Stefano sono andati a letto, all’epoca però lui non stava con la Rodriguez”, che spiegava anche il modo in cui Stefano è riuscito a non farsi beccare per anni. “Il procedimento è sempre lo stesso”.

“Le fa prendere all’aeroporto dai suoi amici, che lo hanno sempre difeso e che, single, fidanzati e sposati, si sono divertiti durante i festini in barca. Vengono portate direttamente da lui, a casa sua. Poi cambia auto e si allontana, come 007″. Con Emma Marrone però non era andata così bene. “Nessuno sa che dopo anni Stefano ha iniziato a rifrequentare Emma Marrone”, l’attacco di Rosica.

Che poi continua: “Si sono rivisti. Belen li avrebbe sorpresi. Parliamo di un paio di anni dopo l’addio alla cantante. Ne parlo oggi perché ho le prove. Da ciò, litigio pesante tra Emma e Belen. Lui è poi tornato con Belen come se nulla fosse. Nessuno se n’è accorto di questo passaggio, e al tempo i due avevano già avuto Santiago”.