Tragedia sfiorata al concerto di Orietta Berti. È un anno ricco di soddisfazioni quello della cantante che a settembre sbarcherà in televisione come opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip. “Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare…”, ha svelato la cantante in un’intervista rilasciata a Nuovo TV.

“Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perché, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti…”, ha spiegato ancora la nuova opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Orietta Berti ha preso il posto di Adriana Volpe – ha conduttrice ha rifiutato di tornare a vestire i panni dell’opinionista – e farà compagnia a Sonia Bruganelli, che invece, dopo l’esperienza della scorsa edizione, ha accettato di fare il bis.





Tragedia sfiorata al concerto di Orietta Berti, donna ferita da un drone

Tragedia sfiorata al concerto di Orietta Berti – Orietta Berti ha confessato che sarà senza ombra di dubbio sincera e curiosa: “E se qualcuno dovesse esagerare non mancherò di farlo notare”. E sulla moglie di Paolo Bonolis ha detto che sicuramente il pubblico ne vedrà delle belle e “penso proprio che insieme ci divertiremo tanto”. “Conoscevo già Sonia. Mi ha invitato nella sua trasmissione “I libri di Sonia”. Abbiamo parlato della mia biografia “Tra Bandiere rosse e Acquasantiere”. Se litigheremo? Dipenderà dalle circostanze”.

Grande successo anche per Quelle brave ragazze, il viaggio racconto accanto Mara Maionchi e Sandra Milo e Che Tempo che Fa: “Io ripartirei subito con Mara Maionchi e Sandra Milo. Mi piacerebbe tanto vedere i castelli della Loira, in Francia. Per Mediaset non ci sono problemi, bisogna capire però se ci stiamo con i tempi. Io a Fabio Fazio voglio un gran bene e tornerò a trovarlo una sera a settembre. Per presentare il mio nuovo cofanetto musicale”. Nelle ultime ore la cantante è tornata sui giornali per uno spiacevole episodio avvenuto durante il concerto a San Leone, in provincia di Agrigento.

Tragedia sfiorata al concerto di Orietta Berti – Un drone è caduto sulla folla che stava assistendo alla tappa di Ferragosto in piazzale Giglia. L’apparecchio, di proprietà di un fotografo che stava scattando foto aeree, è precipitato sui presenti. A farne le spese una donna che si trovava su una panchina. Ferita dal colpo preso dal drone, la signora è stata portata in ospedale per accertamenti, ma come riporta Agrigento Notizie le sue condizioni non dovrebbero essere serie.

“È lei la nuova opinionista”. GF Vip 7, dopo Sonia Bruganelli il nuovo colpaccio di Alfonso Signorini