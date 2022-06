GF Vip 7, la nuova opinionista è stata quasi designata ufficialmente. Nelle scorse ore è uscita fuori la notizia che Sonia Bruganelli siederà regolarmente al suo posto e supporterà Alfonso Signorini anche nella prossima edizione del reality show. Invece non ci sarà al 100% l’ormai ex collega della Bruganelli, Adriana Volpe, che non è stata confermata. A riferire tutto ci ha pensato il sito TvBlog, che ora ha sganciato una nuova bomba sensazionale che ha lasciato tutti decisamente a bocca aperta.

GF Vip 7, la nuova opinionista oltre a Sonia Bruganelli potrebbe essere annunciata a brevissimo. A proposito del programma Mediaset, 361 Magazine ha scritto: “Tra i nomi dei vip confermati emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Non sappiamo se la cantante farà il suo esordio all’inizio del programma o in corsa ma le indiscrezioni in merito alla partecipazione dell’ex naufraga sarebbero ormai certe”.





GF Vip 7, nuova opinionista: “Si parla di Orietta Berti”

GF Vip 7, nuova opinionista in arrivo al posto di Adriana Volpe. Di questa personalità possiamo subito dirvi che è una delle cantanti più note e amate in Italia e TvBlog ha anche appreso che l’artista ha sottoscritto un contratto della durata di due anni con l’emittente Mediaset. E una delle sue esperienze alle dipendenze del Biscione sarebbe appunto il reality show. Una grossa novità per Signorini, infatti in caso di ufficialità si tratterebbe veramente di un vero e proprio colpaccio del direttore del settimanale Chi.

La nuova opinionista del GF Vip 7 potrebbe essere Orietta Berti, che non prenderà parte a The Voice Senior avendo firmato con Mediaset. Un duo davvero insolito quello che si creerebbe tra lei e Sonia Bruganelli. Comunque si è venuti anche a sapere che Orietta presenterà molto probabilmente anche una trasmissione a lei dedicata, vista la grandissima carriera alle spalle e ancora in corso. Non resta che aspettare l’eventuale comunicazione ufficiale da parte della produzione del programma.

Qualche giorno fa Orietta Berti ha rivelato al Corriere della Sera un aneddoto tristissimo riguardante il suo passato: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio. Se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo, nonostante il dolore”.

