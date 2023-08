Negli ultimi mesi Giacomo Urtis è balzato alle cronache per cambio look radicale e molto discusso. Il chirurgo dei vip ha deciso di applicare le extension e di mostrare il suo lato femminile indossando abiti e accessori da donna. Nessun cambio di sesso, aveva messo in chiaro: “Sono sempre io con un po’ di fluidità”. “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny”, ha confidato il chirurgo. “Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione”, aveva rivelato a Novella 2000.

“Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso”, aveva raccontato. “È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza”. E ancora aveva spiegato Giacomo Urtis: “Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia massai mio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo”.

Giacomo Urtis aggredito in discoteca da una donna

Nei giorni scorsi Giacomo Urtis è stato aggredito in una discoteca in Sardegna. “Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare. Poi si parla tanto di solidarietà femminile. Io mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi…. mi ritrovo a litigare con le tipe per i ragazzi. Robe veramente da pazzi”, ha svelato sui social.

Dopo la lite si è parlato molto della donna che ha aggredito Giacomo Urtis e secondo i beninformati si tratta di una persona molto nota. Nelle scorse ore è uscito il nome dell’influencer Taylor Mega ma secondo una soffiata di una persona che era presente alla scena non si trattava di lei. La notizia è arrivata ad Amedeo Venza, il quale ha pubblicato lo screen della conversazione sui social.

Giacomo Urtis interviene dopo la lite che l’ha visto protagonista in Sardegna pic.twitter.com/V7SrRsfrjR — disagiotv (@disagio_tv) August 14, 2023

A confermare la notizia era stato anche il quotidiano L’Unione Sarda: “Giacomo Urtis coinvolto in una rissa in un locale a Porto Cervo. Il chirurgo dei vip, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito da una donna che gli avrebbe anche strappato le extension“, si leggeva. Secondo la ricostruzione dei fatti si sarebbe ingelosita delle attenzioni che un ragazzo, in compagnia proprio della donna, avrebbe riservato al famoso chirurgo.