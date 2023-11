Stefano De Martino, la frecciatina su Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni l’indiscrezione sulla proposta di nozze sta correndo veloce sul web. Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez sono prossimi a compiere il grande passo? Dopo l’ennesimo addio al marito Stefano De Martino, la showgirl argentina ha iniziato una relazione con l’imprenditore che già conosceva da diversi anni. È stata proprio lei, dopo le critiche ricevute, a raccontare i dettagli della loro storia.

La frecciatina di Stefano De Martino contro Belen Rodrigez. “Lo conosco da quando avevo 22 anni, ma non c’è mai stato nulla tra noi. Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com’è, a volte da un’amicizia profonda può nascere l’amore. Siamo una coppia da cinque mesi ormai”, ha puntualizzato di recente Belen. In tutto ciò, il silenzio di Stefano De Martino ha fatto pensare, fino a quando l’ex ballerino ha deciso di rompere il silenzio.

La frecciatina di Stefano De Martino contro Belen Rodrigez. Tutti gli occhi dei fan su quelle parole

Da quello che si comprende dagli ultimi post Instagram di Belen, l’imprenditore bresciano ha fatto la proposta di nozze con tanto di anello e lei ha detto sì, a conferma di una ritrovata felicità. Infatti la showgirl ha pubblicato la foto dell’anello con tanto di scritta “Si”. Nel giro di poco tempo, i fan hanno pensato che potesse appunto trattarsi di una vera e propria proposta di nozze. Inevitabile per molti chiedersi: ma Stefano De Martino cosa pensa?

Silenzio e discrezione, l’ex ballerino ha trascorso alcuni giorni a Londra insieme al figlio Santiago. Insomma, Stefano De Martino sembra aver voluto sottolineare una presa distanza dagli ultimi accadimenti che riguardano l’ex moglie. Ma questo accadeva fino a quando non ha deciso di rompere il silenzio. Una frecciatina a Belen in quelle parole? Non è del tutto da escludere.

“Fai più cose che ti facciano dimenticare di controllare il telefono. Smetti di cercare di piacere a tutti, non ti piacciono tutti. Odiare le cose popolari non ti rende una persona umile. Fai le cose in cui credi”, a scriverlo proprio Stefano De Martino tra le Instagram stories attraverso un post pubblicato dall’artista Thomas Lélu.

E nel frattempo l’ex ballerino continua comunque a godersi il tempo con il figlio Santiago. Insomma, non è dato sapere con certezza se le parole fossero o meno rivolte all’ex, ma il dubbio permane.