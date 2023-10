Stefano De Martino, l’annuncio che tutti stavano aspettando. Negli ultimi giorni il pubblico italiano di telespettatori è stato lasciato in sospeso in merito alle sorti del programma di successo dell’ex di Belen Rodriguez. Per il conduttore il periodo appare decisamente caotico sia sotto il punto di vista sentimentale, dopo l’ennesima rottura di coppia avvenuta con la modella e conduttrice argentina, sia per quanto riguarda lo ‘start’ previsto a breve per il suo “Bar Stella”. Ma oggi il timoniere decide di rompere il silenzio e mettere chiarezza.

L’annuncio di Stefano De Martino su Bar Stella. Si parte o no? Questa la domanda che continua a porsi gran parte del pubblico italiano in attesa di capire meglio le sorti della trasmissione il cui start era previsto a fine ottobre che di recente è andata incontro ad alcune problematiche di tipo logistico e di location a proposito delle registrazioni da effettuare o meno negli studi Rai al Centro di Produzione di Napoli.

L’annuncio di Stefano De Martino su Bar Stella dopo giorni di confusione: “Tornerà…”

Se da un lato gli autori del programma avrebbero preso atto delle difficoltà, provando a risolvere il problema della location, dall’altro si è fatta avanti anche la notizia di un probabile slittamento della messa in onda come conseguenza inevitabile dei cambiamenti previsti all’orizzonte. La notizia di oggi, però, farebbe rasserenare tutti. Stefano De Martino ha annunciato nel corso dell’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni che Bar Stella riaprirà a breve e in grande stile.

Il programma è pronto per ricominciare le messe in onda su Rai2 e a partire dal 31 ottobre e questo per ben due volte a settimana, il martedì e il mercoledì. “Abbiamo chiuso qualche mese per fare un piccolo restyling“, informa De Martino che poi ha aggiunto: “Tornerà Giovanni Esposito, il nostro avvocato D’Afflitto, che nella passata edizione ci è mancato molto. Per il resto, ci sarà la solita compagnia di giro, tanta musica, chiacchiere e ospiti. E anche l’ospite intelligente, che in ogni puntata interrogheremo su un dubbio ispirato da ciò che accade intorno a noi”.

Ma come vociferato di recente, Stefano De Martino è pronto a raddoppiare il successo a partire dal 26 dicembre sempre su Rai2 con un suo show: “Una sorta di one man show con ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale che sto portando in giro dall’anno scorso. Si canta, si balla e si ride. Si intitolerà, giocando sul mio nome, “Da Natale a Santo Stefano”, come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”, conferma ai fan.