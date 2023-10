“Fuori dalla Rai”. Decisione definitiva sull’amato programma: spunta il motivo

Programma cancellato, la notizia delle ultime ore. I fan non riescono a credere alle loro orecchie: ebbene si, la trasmissione tanto attesa va incontro a qualche ostacolo da superare. Infatti il pubblico italiano sta attendendo di comprendere le sorti della trasmissione che dovrebbe andare in onda con la terza edizione a partire dalla fine del mese ottobre. Peccato solo che lo ‘start’ potrebbe appunto slittare. I motivi sono da attribuire a problemi di logistica e location.

Bar Stella cancellato. La notizia lascia senza parole i fan di Stefano De Martino che stavano attendendo lo ‘start’ del programma proprio a partire dalla fine di questo mese autunnale. Ebbene, la notizia delle ultime ore però fa saltare tutti i piani: Bar Stella non verrà registrato negli studi Rai al Centro di Produzione di Napoli per la seconda volta consecutiva a causa dell’occupazione degli studi da parte di Reazione a Catena fino a dicembre.

Il team di Bar Stella di Stefano De Martino, però, non si perde d’animo ed è già all’opera nella ricerca di un’altra location che però deve rispondere ad alcune esigenze ben precise che permetterebbero le registrazioni del programma. Da quanto si apprende, infatti, le attenzioni sono rivolte su un’altra location di Napoli, ovvero il Teatro Delle Palme.

Di contro però la situazione non sembra essere così semplice e scontata. Infatti il teatro dovrebbe essere oggetto di costosi lavori proprio per rispondere a determinate esigenze del programma. E non solo. Sembra che a coesistere sarebbero anche problematiche di tipo logistico: l’area non permetterebbe lo spazio adeguato per i parcheggi previsti per i lavoratori, artisti e autori.

A ciò si potrebbero aggiungere anche ulteriori disagi che suberebbe la comunità residente nei pressi della location. Insomma, se fino a qualche tempo tutto sembrava essere pronto per la ripartenza, oggi quel momento sembra tardare fino a quando non si troverà una soluzione adeguata atta a fare fronte alle necessità di tutti.