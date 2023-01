“È già stato informato”. Stefano De Martino, arrivano brutte notizie: si è saputo poco fa

Incidente di percorso oppure no, Stefano De Martino si è svegliato stamani con una notizia inaspettata; un brutto colpo dopo che, nelle ore immediatamente precedenti, era stata pubblicata un’intervista al miele di Belen Rodriguez. Al settimanale ‘F’ ha dichiarato infatti di essere sempre stata innamorata di Stefano De Martino, anche durante il rapporto con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese da cui ha avuto la figlia Luna Marì.



“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi – racconta Belen-, Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

Poi precisa: “Non sono stata io a lasciarlo – si confessa -. Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine… ma io sono super esigente”. Di Stefano ama la forza d’animo e il talento che sta mettendo in mostra in questi anni in Rai. Spiega ancora Belen: “Ha sempre avuto questo carisma, una verve artistica pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto”.



“Ma la vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni professionali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo”. Anche oggi che arrivano numeri sotto le attese per il suo bar Stella in onda su Rai 2. Su Rai1 La Verità è che non gli Piaci Abbastanza è stato seguito da 398.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 704.000 spettatori pari ad uno share dell’8%.



Capodanno a New York segna 361.000 spettatori e l’8.5%. Su Rai2 Bar Stella segna 438.000 spettatori con il 4.5% (una settimana fa 482.000 spettatori con il 4%). Su Rai 3 Dottori in Corsia segna 519.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Qualcosa di Straordinario è visto da 407.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Jobs (prima parte) è stato scelto da 206.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 The Interpreter segna 139.000 spettatori con il 2.4%.