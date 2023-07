Stefano De Martino, la notizia fa il giro del web. Il marito di Belen Rodriguez continua ad accendere i riflettori, catalizzando l’attenzione del pubblico di fan. Messe da parte per un attimo le questioni familiari che hanno fatto discutere negli ultimi su una presunta crisi di coppia con la showgirl argentina, per il conduttore arriva il momento di guardare ben oltre nuovi orizzonti, quelli professionali e sempre molto attesi.

Nuovo show per Stefano De Martino. Ebbene si, è tempo di ripartire e farlo con successo: il marito di Belen Rodriguez riparte a timonare il programma di successo Bar Stella in prime time e non solo. La decisione è stata presa e diffusa alla luce dei nuovi palinsesti Rai ufficiali che tutti stavano attendendo. Per Stefano De Martino la stagione televisiva si prospetta densa di novità.

Nuovo show per Stefano De Martino: arriva la conferma dopo l’ufficialità dei palinsesti Rai 2023/2024

Al conduttore infatti è stato affidato il timone di un secondo show dal titolo accattivante, quello di “De Martino Show”, prossimo alla messa in onda il 14 e il 21 dicembre. Si tratterà nello specifico di un vero e proprio grande spettacolo nello spettacolo con un format del tutto innovativo che vedrà intrecciarsi l’arte del teatro alla presenza di molti vip iconici del mondo dello spettacolo e della musica. Intrattenimento garantito, ma anche forti professionilità pronte a impressionare e arricchire le conoscenze del pubblico italiano.

Se per De Martino Show la programmazione sembra essere prevista in seconda serata, per quanto riguarda Bar Stella, lo ‘start’ sarà previsto a partire dal 31 ottobre fino al 6 dicembre, il martedì e il mercoledì. Uno show sempre molto apprezzato dal pubblico in cui il conduttore riesce a mettere molto di se stesso. Infatti il titolo del programma riprende il nome del bar di Torre Annunziata, comune campano di cui il presentatore è originario.

Per Stefano De Martino così come per il pubblico italiano il Bar Stella, come sempre, prometterà uno show di intrattenimento in cui i curiosi aneddoti e racconti si intrecceranno alla tipica atmosfera da bar, luogo di incontro e di confidenze anche molto sui generis. Insomma, nel futuro professionale di De Martino si intravedono successi e applausi. Il capitolo sentimentale con Belen Rodriguez rimane ancora una parentesi a parte da chiarire, posto che la coppia si trovi davvero ad affrontare un momento di crisi come sostenuto da alcuni fan attenti e curiosi di scoprire la verità.