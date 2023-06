Per settimane, anzi mesi, non si è fatto altro che parlare di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino. E soprattutto del loro rapporto, che sembrava essere nuovamente compromesso. Non si sono fatti vedere insieme per un po’ di tempo, alimentando voci sempre più preoccupanti. I fan hanno chiesto ripetutamente chiarezza ad entrambi, nella speranza di avere qualche informazione in più, ed ecco adesso arrivare la risposta definitiva sulla showgirl e il conduttore.

Ebbene sì, sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino hanno compiuto un gesto significativo che ha finalmente chiarito quale sia la loro attuale situazione sentimentale. Immediatamente i follower hanno iniziato a inondare i social di commenti e c’è stata anche qualche reazione da parte di personaggi famosi. Andiamo a vedere insieme cosa hanno deciso di fare i genitori di Santiago.

Leggi anche: “Hanno deciso così”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, cosa è cambiato tra loro





Belen Rodriguez e Stefano De Martino, cosa hanno fatto nelle ultime ore

Da parte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono arrivati annunci a parole, infatti non sono segnalati loro commenti sui rispettivi profili Instagram. Ma su questo social network hanno voluto postare una foto molto importante, che ha fatto zittire tutte le voci sul loro conto. Ormai possiamo dire praticamente con certezza che le vicende di gossip della coppia sono state definitivamente chiarite dai diretti interessati.

Come è possibile osservare sui social, Belen e Stefano hanno pubblicato un’immagine di coppia dopo diverso tempo. E i due hanno quindi smentito qualsiasi crisi sentimentale. Entrambi sono sembrati molto tranquilli e anche innamorati, con De Martino che ha anche fatto una smorfia divertente. L’estate 2023 la stanno trascorrendo insieme e quindi i due non sono assolutamente in procinto di separarsi nuovamente. Per la gioia degli innumerevoli fan.

A commentare l’istantanea di coppia anche Giulia Salemi con un bel cuore rosso, mentre altri fan comuni hanno gioito: “Rappresentate la vita vera, l’amore resiste ed è il più vero di tutti”, “Siete bellissimi”, “Troppo belli insieme”, “Siete l’invidia del mondo”, “Meravigliosi, l’amore vero può fare ogni cosa”, “Non pensate alla cattiveria della gente”.