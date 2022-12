“Il senso di ogni cosa”. Stash, la vita è cambiata per sempre: il messaggio dice tutto

Stash, la dolcissima dedica alla figlia. La primogenita della coppia continua a essere la piccola grande star di casa. Grace Fiordispino ha 2 anni compiuti e non poteva che ricevere nel giorno del suo compleanno il regalo più significativo: le parole d’amore di papà Stash e della mamma Giulia Belmonte. Con tanto di scatti a corredo della dedica, ovviamente.

La dedica di Stash per la figlia. Un giorno sempre molto importante per i genitori, quello del compleanno dei propri figli. E anche in casa Stash-Belmonte non si poteva che omaggiare la ricorrenza con parole e scatti che emozionano i fan. Correva il 2020 quando la piccola Grace Fiordispino è entrata nella vita di mamma e papà stravolgendo in meglio la loro esistenza. Una coppia innamorata e unita ancor più dalla sua nascita.

La dedica di Stash per la figlia Grace Fiordispino. Cascata di cuori e tanta emozione

Queste le parole di papà Stash per la piccola di casa che festeggia i suoi 2 anni di vita. La dolcissima dedica è stata condivisa sul profilo Instagram con tanto di scatto di Grace Fiordispino tra le braccia di papà: “Il tempo vola… oggi sono due anni da quando sei arrivata nella mia vita… da quando hai dato la prima sberla al mio passato, alle mie ansie, alle mie paure, preoccupazioni… Mi hai detto nella maniera più diretta senza neanche una parola che c’è tutto il mondo in un ca**o di sorriso! Buon compleanno vita mia. Sei il senso di tutto!”. (“Come hai potuto farlo”. Stash, è polemica: è successo appena nata la sua seconda figlia).

Parole d’amore che non potevano che essere espresse anche da mamma Giulia Belmonte. Anche la nota influencer non poteva che abbracciare la figlioletta e immortalare il momento condividendo la gioia con i suoi fan: “Tu che mi hai reso mamma per la prima volta, che mi hai insegnato cosa significa amare incondizionatamente. Tu che dal primo giorno che ti ho stretta tra le braccia mi regali emozioni, tu che sei sempre così dolce e sensibile. Tu che sei una figlia e una sorella maggiore perfetta. Tu che con la tua sorellina ed il tuo papà siete tutta la mia vita! Buon compleanno amore mio, la mamma ti ama!”

Grace è la prima figlia della coppia ed è stata battezzata a giugno del 2021 a Ravello, in Costiera Amalfitana. La secondogenita di casa, Imagine, è venuta alla luce il 14 agosto, dopo due anni dalla nascita della sorellina. Non è la prima volta in cui il cantante dedica parole d’amore alla figlia. Anche nel 2021 scriveva: “Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!”.