Nei giorni scorsi Stash è diventato nuovamente papà con la nascita della figlia Imagine, ma non si sarebbe mai aspettato di dove subire delle critiche così pesanti poco dopo l’annuncio. Si augurava che i follower si fossero concentrati unicamente sulla lieta notizia, ma gli hater sono sempre dietro l’angolo e ancora una volta sono diventati protagonisti. Sferrando critiche e meme che hanno preso di mira la scelta del cantante e della sua dolce metà Giulia Belmonte di darle quel nome particolare.

In particolare, Stash e sua figlia Imagine hanno ricevuto critiche su Twitter. Ma più che prendersela con la piccola se la sono presa in particolare con il papà e la mamma. Prima della venuta alla luce della neonata, l’artista aveva postato: “Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile! Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza”.





Stash e la figlia Imagine: piovono critiche per la scelta del nome

Dunque, sui social ma soprattutto su Twitter Stash è stato travolto da messaggi poco carini che hanno coinvolto la figlia Imagine. Critiche gratuite, che hanno quasi smorzato l’entusiasmo degli altri fan, che stavano celebrando la notizia. Il cantante dei The Kolors e la sua compagna hanno mantenuto il massimo riserbo e hanno, almeno fino a questo momento, scelto la strada del silenzio per non accendere altre polemiche. Probabilmente stanno pensando unicamente a godersi la loro bambina.

Questi alcuni dei commenti che sicuramente Stash e Giulia avranno letto su Image Fiordispino: “I meme su Imagine, la mia fottuta droga di oggi, spero che vadano avanti per giorni”, “Io che mi stavo scervellando per capire chi fosse Imagine Fiordispino perché pensavo che fosse uno dei soliti nomi storpiati da Twitter e invece…”, “Alma Futura (figlia di Levante n.d.r.) ha camminato affinché Imagine Fiordispino potesse correre”, “Imagine Fiordispino contattando l’ufficio anagrafe per cambiare nome urgentemente”.

imagine fiordispino contattando l’ufficio anagrafe per cambiare nome urgentemente pic.twitter.com/IABWyKDA1z — lola (@blodievalentine) August 14, 2022

Alma Futura ha camminato affinché Imagine Fiordispino potesse correre https://t.co/I4TH1fwmOW — creestina (@creeestina) August 14, 2022

A giugno Stash era rimasto vittima di un incidente con il resto dei The Kolors. Si stavano dirigendo al concerto in programma nella serata di giovedì 16 giugno a Venafro. Dall’immagine pubblicata online dall’artista è stato possibile osservare che il vetro del finestrino della vettura del complesso musicale è andato distrutto. E a provocare il sinistro è stato un conducente di un camion.

