“Gioia più grande non c’è”. Il cantante italiano papà bis: è nata la seconda figlia

Stash e Giulia Belmonte, è nata la seconda figlia. Che fosse una bambina era stato lo stesso cantante dei The Kolors ad annunciarlo con un post su Instagram. “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! – ha scritto a corredo della foto di coppia insieme alla fidanzata – Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te”.

Ma d’altra parte anche la nascita della primogenita era stata salutata via social: “È appena nata Grace e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”. Ora la compagna, giornalista ed ex miss Abruzzo, Giulia Belmonte lo ha reso di nuovo papà.





È nata la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte: l’annuncio

Oggi Stash e Giulia Belmonte sono al settimo cielo. La loro seconda figlia è venuta al mondo. Ancora una volta è il cantante a dare la notizia dal suo profilo social con due foto scattate subito dopo la nascita della piccola: “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”.

Nei giorni scorsi Stash aveva scritto un bellissimo messaggio in attesa dell’arrivo della piccola Imagine: “Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile! Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso!”.

“E già so – le parole di Stash – che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare. Vabbè non sto qui a dilungarmi ancora che poi divento troppo emotional… volevo solo raccontarvi un po’ la gioia che sto vivendo in questo momento della mia vita da più punti di vista… e voglio ancora una volta dirvi GRAZIE per tutto l’amore che ci state mostrando ai concerti! Il tour riprenderà il 18 di agosto. Vi voglio bene. And after all we’re only ordinary men”.

